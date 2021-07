Zagwozdka Kaczyńskiego

To nie był kongres programowy PiS, to był kongres spraw wewnętrznych partii. „Kaczyński wbrew pozorom musi się liczyć z nastrojami w partii i nie może przepchnąć każdej decyzji” – ocenia poseł PiS. Tekst Wojciecha Szackiego po weekendowym kongresie PiS w środę w tygodniku „Polityka” i we wtorek po południu na Polityka.pl.

Jarosław Kaczyński ponownie został prezesem PiS, a Mateusz Morawiecki dołączył do jego zastępców. Zwalczanie stworzonego przez siebie nepotyzmu, Polski Ład oraz program dla wsi ma zapewnić PiS reelekcję.

Trudność z opisywaniem kongresu PiS nie zasadza się jedynie na tym, że był imprezą zamkniętą. Odbywał się on w paradoksalnym momencie, gdy największa dziś partia jednocześnie słabnie i zachowuje potęgę; gdy traci większość w Sejmie i zarazem ją ma; gdy prowadzi w sondażach, ale nie ma szans na samodzielną większość; gdy Jarosław Gowin jest w rządzie, ale kontestuje Polski Ład, pod którym w maju się podpisał.

No i są posłowie PiS, z których część ma dosyć przesiadywania w odległych rzędach. – Bo kolega jest wiceministrem, a ja nie, bo kiedyś mi obiecano stołek wiceprzewodniczącego komisji i nic, bo tamten cały czas chodzi do mediów, a ja wcale – mówi polityk z kierownictwa PiS. (…)

To nie był kongres programowy PiS, to był kongres spraw wewnętrznych partii. – Kaczyński zdał sobie sprawę, że z PiS dzieje się coś niedobrego. Wybory w Rzeszowie były pewnie nie do wygrania, ale niecałe 25 proc. głosów w stolicy Podkarpacia to blamaż – mówił jeszcze przed kongresem polityk z otoczenia prezesa.

Warszawski zjazd miał być zatem początkiem przebudowy partii. Plany były ambitne – lokalne władze PiS miały się składać z ok. 100 okręgów, odpowiadających plus minus okręgom senackim. W każdym województwie pracę prezesów nadzorowałby mianowany przez Nowogrodzką sekretarz, który nie mógłby kandydować w wyborach z okręgów w swym województwie. Taką reformę statutu przygotował podobno wicepremier Jacek Sasin. Ale pomysł w dziwny sposób ugrzązł. – Ktoś ponoć zgłaszał wątpliwości prawne, że sąd nie zgodzi się na taką zmianę statutu. Ale ja myślę, że to po prostu obecni baronowie, którzy najwięcej straciliby na reformie, postanowili ją zablokować. A Kaczyński wbrew pozorom musi się liczyć z nastrojami w partii i nie może przepchnąć każdej decyzji – ocenia poseł PiS.

Z wielkiej reformy struktur został więc program pilotażowy w jednym lub dwóch województwach. I Krzysztof Sobolewski z nowym stanowiskiem sekretarza generalnego partii i starym zadaniem pilnowania struktur.

Sprawniej poszły prezesowi personalia.

Tekst Wojciecha Szackiego po weekendowym kongresie PiS w środę w tygodniku „Polityka” i we wtorek po południu na Polityka.pl.