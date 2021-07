Zagwozdki Kaczyńskiego. „Już nie może przepchnąć każdej decyzji”

Jarosław Kaczyński ponownie został prezesem PiS, a Mateusz Morawiecki dołączył do jego zastępców. Zwalczanie stworzonego przez siebie nepotyzmu, Polski Ład oraz program dla wsi mają zapewnić PiS reelekcję.

To był pierwszy w historii PiS całkowicie zamknięty dla mediów kongres, kuszący rzecz jasna, by użyć do cna wytartej frazy o oblężonej twierdzy. Dziennikarze za barierkami wyczekiwali na polityków, którzy od czasu do czasu wychodzili i przekazywali, co zostało uchwalone lub powiedziane. Z opóźnieniem przemówienie Jarosława Kaczyńskiego nadało TVP Info.

Poseł PiS: – Zdawaliśmy sobie sprawę, że prezes potrząśnie partią, ale były obawy, że napotka opór, a nawet, że będzie jakieś buczenie części delegatów.