Czy Donald Tusk poskleja opozycję

Czas eksperymentów dobiegł końca i Platforma pod wodzą Donalda Tuska od razu wróciła do tradycyjnej roli lidera opozycji. Ale to nie znaczy, że dalej wszystko już będzie się toczyć po staremu.

Wystarczyło kilka dni od powrotu Tuska do krajowej polityki, a rozchwiana ostatnio scena partyjna zaczęła przybierać kształt z dosyć odległych już czasów, kiedy Tusk odchodził. Szczególnie dotyczy to hierarchii po stronie opozycji, która właściwie wróciła do swojego punktu wyjścia.

W ubiegłotygodniowym sondażu ośrodka Kantar poparcie dla Koalicji Obywatelskiej wyniosło 24 proc., czyli dokładnie tyle, ile Platforma dostała głosów w wyborach parlamentarnych 2015 r. Dalej znalazła się Polska 2050 z wynikiem 16 proc.