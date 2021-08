Ultimatum Gowina. Porozumienie zostaje, ale stawia PiS warunki

„Nie poprzemy zmian podatkowych, zmian w finansowaniu samorządów i zmian w prawie medialnym bez uwzględnienia naszych postulatów. Od tego uzależniamy nasze pozostanie w Zjednoczonej Prawicy” – ogłosiła rzeczniczka partii Gowina Magdalena Sroka po posiedzeniu zarządu.

W samo południe w sobotę zebrał się zarząd Porozumienia, partii Jarosława Gowina, która oficjalnie pozostaje w Zjednoczonej Prawicy, choć od dłuższego czasu słychać, że długo tam nie pobędzie. Gowin i jego ludzie od tygodni krytycznie wypowiadają się o niektórych sztandarowych pomysłach PiS. Między innymi o projekcie uderzającym w działalność niezależnej telewizji TVN24 oraz o podatkowych założeniach Polskiego Ładu, który dla Jarosława Kaczyńskiego i Mateusza Morawieckiego ma być nowym sposobem na pozyskanie odpływających od PiS wyborców.

Do zwarcia doszło m.in. w ostatnich dniach, gdy zdymisjonowano – bez konsultacji z Gowinem – wiceminister rozwoju, pracy i technologii Annę Kornacką. W Porozumieniu uznano to za złamanie umowy koalicyjnej. Choć oficjalnie zarzucono Kornackiej zbyt wolne prowadzenie niektórych projektów, to tak naprawdę miało chodzić o jej rozmowę w TVN24, w której mocno skrytykowała założenia Polskiego Ładu. Tezę, że 90 proc. Polaków ma na nim zyskać, nazwała „fałszywą”. „Wszystkie wyliczenia pokazują, że nawet ci najmniejsi podatnicy, którzy rozliczają się kartą podatkową, też na tych rozwiązaniach tracą” – stwierdziła.

W sobotę Polska Agencja Prasowa opublikowała wywiad z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim, który stwierdził, że zażegnanie kryzysu zależy od jednego człowieka, a jest nim Jarosław Gowin. „Pytanie, czy są gotowi rozbić Zjednoczoną Prawicę. Najpierw Porozumienie zaakceptowało Polski Ład, później go gwałtownie kwestionuje. Dążenie do zmian koncepcji budowy małych domów do 70 m kw. bez żadnych formalności rodzi pytania, czy ktoś chce storpedować ten projekt i czy ma w tym jakiś interes. To nieodpowiedzialne działania wobec obywateli cierpiących na niedostatek mieszkań”. Pytany o chwiejącą się większość stwierdził, że wprawdzie klub PiS ma w tej chwili 232 posłów, ale „łącznie jest 237 posłów, którzy wspierają rząd”. „Byłoby to trudniejsze rządzenie bez Porozumienia, ale może jeszcze jacyś inni ludzie zdecydują się dołączyć do nas. Opozycja nie jest w stanie doprowadzić do przegłosowania wotum nieufności, chyba że czegoś nie wiem, bo czasem są ludzie szaleni” – stwierdził prezes PiS.

Gowin natychmiast powołał Kornacką na swojego ministerialnego pełnomocnika do spraw Inwestycji i Zielonego Ładu.

Porozumienie Gowina stawia trzy warunki

W sobotę rano „Gazeta Wyborcza” informowała, że na zarządzie ma paść wniosek o wyjściu Porozumienia z koalicji Zjednoczonej Prawicy. Ale gwarancji, że znajdzie się większość, która go poprze, nie było. Po południu stało się jasne, że na razie nastrojów na rozwód nie ma. Są za to trzy warunki dla PiS.

„Porozumienie – wyrażając pełne poparcie dla wielu rozwiązań programowych Polskiego Ładu, na czele z postulowanym przez nas od lat podniesieniem kwoty wolnej – nie godzi się na drastyczne podniesienie podatków i danin dla milionów ciężko pracujących Polaków” – można przeczytać w oświadczeniu po zakończeniu zarządu.

Partia Gowina domaga się także „uzupełnienia Polskiego Ładu o rozwiązania, które zagwarantują stabilność finansową samorządów”. I na koniec: „Porozumienie – wyrażając pełne wsparcie dla idei uporządkowania i zabezpieczenia polskiego rynku medialnego – nie godzi się na zaproponowany kształt zmian w ustawie o radiofonii i telewizji, czyli tzw. lex TVN”. Te zmiany – napisali politycy Porozumienia – „narażają nasze państwo na zarzut naruszania zasady wolności mediów, odpychają od Polski potencjalnych inwestorów, a przede wszystkim uderzają w nasz sojusz z USA, stanowiący podstawową gwarancję bezpieczeństwa Polski”.

„W każdym z tych trzech przypadków przedstawiliśmy naszym koalicjantom konkretne rozwiązania naprawcze. Oczekujemy na podjęcie rozmów na ich temat” – oświadczył zarząd Porozumienia.

Kaczyński i Gowin chcą się rozejść na własnych warunkach

„Te resortowe wojenki to kolejny etap w sporze, który rozpoczął się, gdy Gowin sprzeciwił się tzw. wyborom kopertowym latem zeszłego roku. Przyczyny tego rozdźwięku w obozie władzy były zresztą strukturalne. Wiadomo było, że prędzej czy później dojdzie do awantury, już w wieczór wyborczy jesienią 2019 r. Okazało się wtedy, że gowinowcy wprowadzili do Sejmu 18 posłów, a cały klub PiS ma tylko kilka głosów większości. Jarosław Kaczyński wiedział, że musi wyplątać się z sytuacji, gdy większość zależy od poparcia Gowina, a szef Porozumienia zyskał polityczny lewar niewspółmierny do wyborczego poparcia (podobnie zresztą jak Zbigniew Ziobro)” – pisał już kilka dni temu na Polityka.pl Łukasz Lipiński. Blokując wybory kopertowe, Gowin musiał mieć świadomość, że powrotu do w miarę bezkonfliktowej koalicji już nie będzie, a krytyka i wojna podjazdowa zmienią się prędzej czy później w otwarty konflikt.

Dlaczego więc rozwód PiS i Porozumienia tak się ciągnie? „PiS chce wypchnąć Gowina z koalicji na swoich zasadach. Po pierwsze, z piętnem rozłamowca, niszczącego jedność na prawicy. Po drugie, pozbawionego zdecydowanej większości swoich posłów. Ale partia Jarosława Kaczyńskiego potrzebuje czasu na to, żeby jeszcze przekabacić kolejnych gowinowców na swoją stronę oraz pozyskać w Sejmie ludzi, którzy zatkają ewentualny ubytek. Więc PiS się nie spieszy.

Gowin z kolei chce odejść w glorii obrońcy klasy średniej i przedsiębiorców przed etatystycznymi zapędami rządu PiS, przede wszystkim zapowiadaną w Polskim Ładzie podwyżką podatków. Ale jemu też nie jest spieszno. Zdaje sobie sprawę, że jego możliwości jako – nawet zbuntowanej – części obozu władzy są dużo większe niż małej, zapewne kilkuosobowej partyjki opozycyjnej ze śladowym poparciem społecznym” – dodał Lipiński.

Tymczasem, jak napisał w sobotę Onet, do otoczenia Gowina docierały już plotki, że Morawiecki jego gotów go zdymisjonować, i to być może już po tym weekendzie. „To są plotki rozpuszczane przez ludzi z kancelarii premiera. Chodzi o to, by wprowadzić chaos i nas wewnętrznie rozbić. Nie wierzymy w to” – tak skomentował te doniesienia Onetowi jeden ze współpracowników Gowina.

