Cerowanie po Gowinie

Stabilizacja sejmowej większości, odzyskanie poparcia na wsi i przeforsowanie Polskiego Ładu – to cele PiS po rozpadzie koalicji z Jarosławem Gowinem.

W tej kadencji współpraca PiS z Porozumieniem Jarosława Gowina była głównie pozorowana, obie strony czekały na dogodny moment, by powiedzieć sobie „żegnam”.

Trzy charakterystyczne obrazki pokazują, w jakim stanie jest dziś obóz rządzący.

Pierwszy z Sejmu, odnotowali go wszyscy zainteresowani polityką. 11 sierpnia PiS przegrał z opozycją głosowanie w sprawie odroczenia obrad Sejmu do 2 września. To była ważna potyczka, bo przesądzała o odwleczeniu decyzji w sprawie ustawy zwanej lex TVN. Obozowi władzy zabrakło głosów po rozwodzie z Porozumieniem Jarosława Gowina, a pewny – wydawałoby się – sojusznik w postaci partii Pawła Kukiza na moment się zbiesił.