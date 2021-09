Tragedia w białym miasteczku, nie żyje mężczyzna

W sobotnie przedpołudnie na terenie Białego Miasteczka 2.0 podczas codziennej konferencji prasowej rozległ się strzał. Według wstępnych ustaleń doszło do samookaleczenia, rannemu mężczyźnie udzielono natychmiastowej pomocy, zmarł jednak w szpitalu. Zostawił list.

Do zdarzenia doszło ok. godz. 10:20. Przed kancelarią premiera w trakcie konferencji prasowej protestujących w białym miasteczku medyków rozległ się strzał. Mimo natychmiastowej pomocy obecnych na miejscu ratowników i szybkiego transportu do szpitala ok. 70-letni mężczyzna, który doznał obrażeń twarzy, zmarł.

Strzał w białym miasteczku

- Ustalamy, jak doszło do tego zdarzenia i w jakich okolicznościach. Na razie nie mamy potwierdzonych informacji, że mężczyzna postrzelił się z broni palnej. Ustalamy, jakie to było narzędzie – mówi podkomisarz Rafał Retmaniak z biura prasowego Komendy Stołecznej Policji. Z zebranych przez policję informacji wynika, że mogło dojść do „wybuchu” lub „eksplozji”.

Na miejscu trwają czynności.

Według informacji radia RMF FM zmarły to emerytowany wojskowy. Znaleziono przy nim list, w którym miał napisać, że działał w proteście przeciwko strajkowi medyków.

Już o 11:40 w miasteczku odbyła się krótka konferencja, w czasie której protestujący opisali wydarzenia i wygłosili oświadczenie: „Wierzymy, że pacjent wyjdzie z tej tragedii, przeżyje. Bardzo dziękujemy medykom i niemedykom za natychmiastową reakcję i udzielenie profesjonalnej pomocy. Policja, która jest na miejscu i również natychmiast zareagowała, ustala, co się wydarzyło. Prosimy o powstrzymanie się od komentarzy”. Poinformowano także o zawieszeniu – w związku z wydarzeniem – zaplanowanych na dziś codziennych wydarzeń edukacyjnych. „Pozostaną tylko medycy, w ciszy. Zapraszamy jutro – powiedział prowadzący konferencję.

Białe Miasteczko 2.0

Białe Miasteczko 2.0 powstało w pobliżu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 11 września, po manifestacji pracowników ochrony zdrowia. Swoją nazwą odwołuje się do „białego miasteczka”, jakie założyły w 2007 protestujące pielęgniarki.

Ogólnopolski Komitet Protestacyjno-Strajkowy Pracowników Ochrony Zdrowia odpowiadający za marsz medyków i protest w Białym Miasteczku 2.0 przedstawił osiem postulatów. To m.in. • podwyżki, • realny wzrost wyceny świadczeń, ryczałtów i tzw. dobokaretki, • zatrudnienie dodatkowych pracowników obsługi administracyjnej i personelu pomocniczego oraz • wprowadzenie norm zatrudnienia związanych z liczbą pacjentów. Komitet chce także, by zawodom medycznym przyznano status funkcjonariuszy publicznych oraz by stworzono system ochrony pracowników przed agresją słowną i fizyczną pacjentów; • wprowadzono urlopy zdrowotne po 15 latach pracy zawodowej oraz uchwalono ustawę o medycynie laboratoryjnej i zawodzie ratownika medycznego.