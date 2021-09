Z życia sfer

Czytam, że dużym zainteresowaniem cieszą się „praktyczne warsztaty szycia chirurgicznego”. Z pewnością pozwolą one uczestniczącym w nich osobom zszywać po operacjach swoich najbliższych.

Wbrew różnym opiniom system ochrony zdrowia ma się nieźle. „Gazeta Wyborcza” informuje, że 63-letni pacjent z bólem kręgosłupa został zapisany na rehabilitację na 2036 r. Tzn. że system najwyraźniej zamierza do tego czasu działać, co dobrze o nim świadczy. W dodatku rząd zapewnia, że wydatki na system będą rosły, a to umożliwi umawianie pacjentów na zabiegi nie tylko za 15 lat, ale na jeszcze bardziej odległe terminy.

Pacjenci, zwłaszcza starsi, są sceptyczni i uważają, że na zabiegi w tych terminach nie przyjdą, ponieważ ludzie tak długo nie żyją.