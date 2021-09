Z życia sfer

Nie chcę posłów Siemoniaka, Budki i Neumanna bronić, ale mam do nich zaufanie i jestem pewien, że gdyby wypili więcej, byliby bardziej agresywni i do skandalu by nie doszło

Gdy słyszy się, co politycy wygadują w Sejmie i w telewizji, trudno się dziwić, że mało kto ich zaprasza na urodziny. Redaktor Mazurek z RMF chciał być miły i kilkunastu polityków zaprosił, ale wybuchł skandal, bo nie umieli się zachować. Niektórym już po paru kieliszkach puściły hamulce; zaczęli ze sobą rozmawiać i się do siebie uśmiechać. Zdaniem wielu osób było to niesmaczne i poniżej wszelkich standardów. Najmocniej oberwało się posłom opozycji Siemoniakowi, Budce i Neumannowi. Uznano, że jeśli pod wpływem alkoholu poczuli niekontrolowany przypływ sympatii do takich osób, jak poseł Suski czy minister Gliński, i jeśli doszło do tego, że te osoby stały się ich odkryciami towarzyskimi, to nie musieli się ze swoimi uczuciami afiszować.