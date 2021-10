Przebudzenie?

Czy niedzielne manifestacje proeuropejskie to wreszcie powrót na jawę, czy też tylko chwila oprzytomnienia, by znów zapaść w obywatelską drzemkę? Bo ostatnie lata, miesiące, tygodnie wskazywały na rozlewający się w polskim społeczeństwie tumiwisizm, poczucie bezradności, obojętność wobec afer, zamachów na praworządność, media czy wobec tragedii na granicy. Co się z nami stało?

Ilu Polaków stawiło się w niedzielny wieczór 10 października na wezwanie Donalda Tuska? Mnóstwo, ale wyraźnie więcej ich protestowało, kiedy PiS z przystawkami zaczynało dewastować praworządność, niż teraz, gdy brutalnie wieńczy dzieło. Kiedy za naruszanie praworządności grozi Polsce opuszczenie Unii Europejskiej, a karykatura Trybunału Konstytucyjnego wydaje pokraczne „orzeczenie” – świeży bon mot – o niezgodności konstytucji z konstytucją. W obronie sądów tysiące nie palą już świec na placach miast, tylko wątłe garstki kolegów stoją z kartonikami „murem za…”.