Z życia sfer

Są już szkoły podstawowe, w których dziewczynkom zaleca się spodenki do połowy uda, a nawet do kostek, ale boję się, że w dzisiejszych czasach to nie wystarczy.

Ważnym elementem nowego Polskiego Ładu ma być nowa polska edukacja. Stara edukacja odchodzi w przeszłość, bo, jak oświadczył minister edukacji Przemysław Czarnek, „trzeba zacząć uczyć młodzież poprawnie”. Niestety do tej pory młodzież uczono tak, że niczego się nie nauczyła, co najlepiej widać po jej sympatiach politycznych i stosunku do religii. Nowa edukacja będzie oparta na nowych lekturach i nowych tematach. Uczniowie dostaną np. zupełnie nowy przedmiot „Historia i teraźniejszość”, w którym i historia i teraźniejszość też będą zupełnie nowe.