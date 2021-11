Pogańscy bogowie, maczety i migranci. Kto chce bronić granicy?

Na polsko-białoruską granicę zwołują się europejscy radykałowie i ekstremiści. Walkę z przybywającymi do Polski uchodźcami zapowiedzieli polscy neopoganie, niemieccy neofaszyści i propisowski nacjonalista Robert Bąkiewicz.

Nie będziemy dłużej biernie przyglądać się, jak kolejna fala imigrantów przez ułomne prawo oraz liberalnych, lewicowych aktywistów zalewa naszą ojczyznę. Nasi przodkowie krwią własną oraz wroga uświęcali naszą ziemię i granicę, dziś my jako Polacy, nacjonaliści czujemy się w obowiązku by ich strzec. Wezwani na pomoc przez społeczeństwo Podlasia wraz z Narodowy Białystok – AN [autonomiczni nacjonaliści – red.] formujemy Patrole Narodowe w okolicach przygranicznych nieobjętych stanem wyjątkowym”, ogłosił na swojej stronie na Facebooku białostocki oddział Stowarzyszenia na Rzecz Tradycji i Kultury Niklot.