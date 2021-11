Pora na capstrzyk

Szukanie winnych, kreowanie wrogów, militaryzacja języka, atmosfera wiecznej wojny są od sześciu lat naszą polityczną codziennością.

Polityczne zdjęcie tygodnia to zbliżenie twarzy wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego, ewidentnie zasypiającego podczas uroczystej prezentacji ustawy O obronie Ojczyzny. Nie chodzi o to, żeby się wyzłośliwiać nad zmęczonym, być może znajdującym się w słabszej fizycznej formie prezesem PiS, ale o głębszy sens tego przekazu. Otóż rząd, oprócz założeń ustawy, przedstawił wielki program rozbudowy polskiej armii, w tym podwojenia jej liczebności do ok. 300 tys. żołnierzy. Analitycy wojskowi od razu wszakże zwrócili uwagę, że projekt miałby być finansowany z długów i poza budżetem państwa; że nie przedstawiono ani harmonogramu zmian; ani struktury tej ogromnej armii; kompletnie zignorowane zostały kwestie demograficzne, a nawet plany obronne NATO ( Polityka 45.2021 (3337) z dnia 02.11.2021; Przypisy; s. 6