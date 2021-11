Państwo hybrydowe

Pomysł utworzenia 250-tys. armii zawodowej to świetny przykład chaosu na szczytach władzy. Dostajemy go zamiast Nowego Ładu i środków europejskich, zamiast sensownego planu wychodzenia z pandemicznych lockdownów. Dostajemy, bo tak wyszło komuś z sondaży albo fokusów. Działań rządu nie spaja dziś żadna inna logika poza interesem wyborczym rządzącej partii, weryfikowanym w kolejnych sondażach. Nie istnieje konieczna do sensownego działania organów państwa autonomia instytucji kierowanych przez polityków PiS.