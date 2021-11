„Wesele”: film, który podzielił Polskę

Drugie „Wesele” Wojciecha Smarzowskiego nie było filmem kręconym po to, by się podobać. Miało wbić siekierę w polski stół.

Ten stół od dawna zresztą jest popękany, a siedzący przy nim Polacy podzieleni na co najmniej dwie krzyczące na siebie strony. Chodziło jednak o to, aby wstrząsnąć widownią i polską debatą publiczną, wyostrzyć w niej linie podziału, zmusić nas do konfrontacji z ciągle wypieraną przeszłością. Film skonfliktował jednak Polskę w dość zaskakujący sposób, inaczej niż się spodziewaliśmy. Recepcja „Wesela” jest co najmniej równie ciekawa, jak sam film. Nawet jeśli dyskusje często toczą się obok tego, co stanowi meritum dzieła Smarzowskiego.