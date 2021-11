Mizerski na bis

Dla Semeniuk większą pasją niż kosmos było dotąd zwalczanie Unii Europejskiej.

Policja zatrzymała Mirosława Hermaszewskiego, pierwszego polskiego kosmonautę i teścia europosła Czarneckiego z PiS. Hermaszewski prowadził samochód, mając 0,6 promila alkoholu we krwi. Dla jednych to dowód, że w Polsce pod rządami Zjednoczonej Prawicy nawet kosmonauci piją, inni bronią Hermaszewskiego, tłumacząc, że jakby mieli takiego zięcia jak Czarnecki, też by pili. Najlepiej zorientowani twierdzą, że słynny kosmonauta mógł się upić, gdy usłyszał, że warszawskiej radnej PiS Oldze Semeniuk powierzono kierowanie Radą Polskiej Agencji Kosmicznej.