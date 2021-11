Władza po raz drugi nacjonalizuje Marsz Niepodległości

Tym razem, by ominąć sądowy zakaz, prezes urzędu ds. kombatantów chce przejąć odpowiedzialność za marsz, na którym mogą pojawić się rasistowskie, neonazistowskie symbole i hasła. I prawem silniejszego wyrugować Kobiety z Mostu.

Bój o marsz trwa od ponad miesiąca. Najpierw na jego stałej trasie zarejestrowały swoje zgromadzenie Kobiety z Mostu: te same, które w 2018 r. siadły na trasie marszu, protestując przeciwko neofaszystowskim hasłom. Skorzystały z tego, że w tym roku skończyła się „okupacja” trasy Marszu, bo organizatorom wygasło zezwolenie wojewody na „zgromadzenie cykliczne”.

Wojewoda Konstanty Radziwiłł (PiS) natychmiast poprawił swój błąd i marsz zarejestrował na kolejne trzy lata – jako zgromadzenie cykliczne. Ale prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski (PO) zaskarżył tę rejestrację do sądu Okręgowego w Warszawie – i wygrał: sędzia Andrzej Sterkowicz uznał, że rejestracja jest sprzeczna z prawem, bo zgromadzenie cykliczne można zarejestrować, jeśli odbywało się w danym miejscu i dacie co najmniej przez trzy lata z rzędu. A w zeszłym roku marsz został zakazany ze względu na pandemię. Wprawdzie się odbył, ale nielegalnie, a to się nie liczy.

Minister-prokurator walczył do końca

To rozstrzygnięcie podtrzymał Sąd Apelacyjny w Warszawie. A kilka dni później ten sam sąd oddalił wniosek prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry, który chciał, by sąd zawiesił prawomocność tego orzeczenia do czasu rozpatrzenia jego skargi nadzwyczajnej, którą wniósł w tej sprawie do Izby Kontroli Nadzwyczajnej SN. Jak widać, minister-prokurator walczył do końca i z poświęceniem. Zapewne także o rząd dusz polskich nacjonalistów, bo liczy na ich wyborcze głosy.

Przegrał. Ale oddanych sojuszników Marsz – i sam Bąkiewicz (3 mln dotacji z Ministerstwa Kultury) – ma w całym obozie rządzącym. Oto w sukurs przychodzi mu prezes Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk. Wydał on oświadczenie, że „w obliczu niezrozumiałej decyzji prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego odmawiającej legalności Marszowi Niepodległości” podjął decyzję, aby „nadać uroczystości status formalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy Prawo o zgromadzeniach”. Ten artykuł wyłącza zgromadzenia organizowane przez władzę publiczną spod rygorów ustawy o zgromadzeniach. Czyli: władza nie musi ich zgłaszać i nie ma organu, który mógłby się na nie nie zgodzić. Choć nie wyłącza ich spod obowiązku ustalenia z siłami porządkowymi zabezpieczenia takiej „imprezy masowej” – co przewiduje z kolei prawo o ruchu drogowym.

Wyłączenie spod ustawy o zgromadzeniach nie oznacza jednak, że władza może wyrugować dowolne zgromadzenie już zarejestrowane w danym miejscu. A zarejestrowany jest na tej trasie marsz organizowany przez 14 Kobiet z Mostu.

Wyrugowanie byłoby złamaniem konstytucyjnej wolności zgromadzeń. Ale kto władzy zabroni łamania konstytucji? Policja będzie przecież ochraniać ją, nie Kobiety. One mogą usiąść jak trzy lata temu. Wtedy zostały poszarpane, oplute i zelżone, co prokuratura uznała za niebędące czynem społecznie szkodliwym „wyrażenie niezadowolenia” przez uczestników Marszu. Bo prokuratura, podobnie jak policja, działa w interesie władzy i bliskich jej organizacji, a nie w obronie obywateli.

Gdzie są granice przyzwoitości?

Nacjonalizację Marszu Niepodległości władza zastosowała już w 2018 r. Wtedy chciała go przejąć w ramach uroczystości stulecia odzyskania niepodległości. I mocno się organizatorom naraziła. A przejęcia pożałowała, bo okazało się, że jako organizator może nie zapanować nad tym, żeby pod jej patronatem uczestnicy nie hajlowali, nie wznosili antysemickich, neonazistowskich okrzyków i nie używali neonazistowskich symboli.

Skończyło się na dwóch marszach: najpierw przejechały czołgi i przemaszerowało wojsko, potem – szybko i nerwowo – przeszli prezydent i władze partyjne i państwowe. Za nimi, w pewnej odległości, szedł ryczący tłum stałych uczestników marszu, z flarami i sztandarami z „falangą” i „mieczykami Chrobrego”. A po drodze usiłowali przedrzeć się przez kordon policji osłaniający Obywateli RP stojących z transparentem: „Tu są granice przyzwoitości”.

Takiemu zgromadzeniu patronować postanowił w tym roku Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, bezprawnie zawłaszczając – prawem silniejszego – przestrzeń publiczną prawomocnie przyznaną na ten dzień 14 Kobietom z Mostu na realizację ich konstytucyjnej wolności pokojowych zgromadzeń.