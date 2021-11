Kamil Durczok nie żyje. Dziennikarz miał 53 lata

Kamil Durczok zmarł we wtorek nad ranem w szpitalu, był reanimowany. Informację podał Presserwis.

Presserwis informację o śmierci Kamila Durczoka potwierdził w dwóch źródłach, także u rodziny. Dziennikarz zmarł dziś w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Katowicach.

Kamil Durczok. Z radia do telewizji

Kamil Durczok urodził się 6 marca 1968 r. w Katowicach. Karierę dziennikarską zaczynał w latach 90. od radia (studenckie radio Egida, TOP FM, Radio Katowice), największą popularność zdobył jednak w telewizji, głównie prowadząc wywiady z politykami. Od 1993 r. pracował w TVP, w 2006 został dziennikarzem TVN. Był redaktorem naczelnym i gospodarzem „Faktów”, najważniejszego programu informacyjnego tej stacji. Odszedł po oskarżeniach o mobbing. W 2019 r. został wydawcą i redaktorem naczelnym własnego portalu Silesion.pl. W latach 2016–17 prowadził program „Brutalna prawda. Durczok ujawnia” (później „Durczokracja”) w Polsat News. W latach 2003–05 współpracował z radiową Trójką, gdzie prowadził „Salon polityczny Trójki”, a w latach 2005–07 z RMF FM („Kontrwywiad RMF”). W 2012 r. był felietonistą tygodnika „Wprost”.

Odnosił sukcesy. Zdobył Grand Pressa dla dziennikarza roku (2000), Złotą Telekamerę w kategorii informacje (2008) oraz Wiktora dla najwyżej cenionego dziennikarza, komentatora i publicysty (2004).

„Zachłanność na życie”

Kilkanaście lat temu chorował na nowotwór i opisał te zmagania w książce „Wygrać życie”. „Książka, łamiąca społeczne tabu, irracjonalny lęk przed rakiem, szybko stała się bestsellerem. Z Kamila Durczoka, telewizyjnej gwiazdy, czyni kogoś bliskiego tysiącom chorych, intymnego doradcę, przewodnika. Tamto doświadczenie obudziło w nim – napisze później – »zachłanność na życie, której wcześniej się po sobie nawet nie spodziewał«” – pisał w „Polityce” Mariusz Sepioło.

W lipcu 2019 r. Durczok spowodował kolizję na autostradzie A1 w okolicy Piotrkowa Trybunalskiego, o czym także głośno dyskutowano. Dziennikarzowi zarzucono prowadzenie auta w stanie nietrzeźwości i spowodowanie niebezpieczeństwa, zagrożone łączną karą pozbawienia wolności do lat 12. Durczok przyznał się do pierwszego zarzutu. 30 marca 2021 r. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim skazał go na rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata, 3 tys. zł grzywny, miał też wpłacić 30 tys. zł na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym.