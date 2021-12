Pod czujnym okiem prezesa

Adam Glapiński niestrudzenie zabiega o to, by PiS wybrało go na drugą – sześcioletnią – kadencję prezesa NBP. Pierwszą kończy już w czerwcu 2022 r. – Bardzo dba o to, aby z NBP nie wyciekały informacje, które nie są korzystne dla jego wizerunku. Choć tak naprawdę to on sam swoim gawędziarstwem na konferencjach prasowych i wpisami na oficjalnym koncie na Twitterze najbardziej sobie szkodzi – mówi jeden z długoletnich pracowników banku. Ostatnio Adam Glapiński zarządził, by na terenie centrali NBP zamontowano ok.