Z życia sfer

Mówi się, że odmowa wykonania wyroku przez Jarosława Kaczyńskiego świadczy o tym, że nie rozumie on prawa. Według mnie to raczej prawo nie rozumie Kaczyńskiego, przez co, niestety, pogarsza swoją sytuację.

Trwa dyskusja o przyszłości prawa w Polsce. Czy prawo w Polsce w ogóle ma jakąś przyszłość? Co temu prawu zagraża i jaka jest jego obecna sytuacja? Wśród polityków obozu władzy przeważa opinia, że prawu najbardziej szkodzi ono samo. Wskazuje na to niedawny wyrok skazujący prezesa Jarosława Kaczyńskiego na przeproszenie Radosława Sikorskiego za oskarżenie go o to, że jako minister spraw zagranicznych po katastrofie smoleńskiej dopuścił się „zdrady dyplomatycznej”. Na skutek takich wyroków, powiadają, sytuacja prawa w Polsce stale się pogarsza, bo prezes PiS traci do niego cierpliwość.