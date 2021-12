Polski żołnierz na Białorusi. Kryzys, jakiego armia dawno nie miała

Gdy polski żołnierz pokazywany jest w białoruskiej telewizji jako zbieg, szef MON wytyka błędy podległym mu wojskowym, których jeszcze kilkanaście godzin temu chwalił, w kościele na tle przystrojonej choinki.

Młody artylerzysta miał przejść na białoruską stronę i według władz w Mińsku poprosić o azyl z powodów politycznych. Polskie wojsko przyznaje, że jeden z żołnierzy zaginął, a minister obrony żąda wyjaśnień od dowódców.

Szykuje się kryzys wizerunkowy, jakiego do tej pory nie było w trakcie operacji ochrony granicy wschodniej. Gdy polski żołnierz pokazywany jest w białoruskiej telewizji jako zbieg, szef MON wytyka błędy podległym mu wojskowym, których jeszcze kilkanaście godzin temu chwalił, w kościele na tle przystrojonej choinki. „Żołnierz, który wczoraj zaginął, miał poważne kłopoty z prawem i złożył wypowiedzenie z wojska. Nigdy nie powinien zostać skierowany do służby na granicę. Zażądałem wyjaśnień, kto za to odpowiada” – napisał na Twitterze Błaszczak po długim – zbyt długim, jak na taką rangę zdarzenia – milczeniu jego resortu.

Wcześniej kłopot z wydaniem oświadczenia miała też macierzysta dywizja zaginionego i odnalezionego na Białorusi żołnierza. Najpierw się pojawiło, po chwili zniknęło, a opublikowany tekst wygląda jak zdjęcie wydrukowanej naprędce kartki lub zrzut komputerowego ekranu. W tej wielowymiarowej katastrofie jednymi z przegranych są odpowiedzialni za komunikację kryzysową wojska i resortu Mariusza Błaszczaka.

Białoruski przekaz w sprawie polskiego żołnierza

Okoliczności przedostania się żołnierza na białoruską stronę pozostają niejasne, a przynajmniej w tym momencie niezweryfikowane. 16. dywizja zmechanizowana podaje, że zaginął w okolicach miejscowości Narewka i Siemianówka, koło zalewu Siemianowskiego. To blisko granicy z Białorusią, ale nie jest to jej najbardziej niedostępny odcinek. Las, ale jeszcze nie najgęstsza Puszcza Białowieska, która rozciąga się nieco dalej na południe. Bagna i tereny podmokłe nad Narwią, która przecina granicę i nawadnia sztuczny zbiornik, w okresie letnim kąpielisko i grillowisko stolicy Podlasia. W pobliżu liczne gospodarstwa agroturystyczne, dochodzące niemal do granicy drogi i linia kolejowa. Dywizja informuje jednak, że mimo zakrojonej na szeroką skalę akcji poszukiwawczej, w której uczestniczyło wojsko i wszystkie obecne na granicy służby, żołnierza nie udało się odnaleźć. Dowództwo z Olsztyna napisało, że nie potwierdza pojawiających się w mediach informacji o rzekomej ucieczce mężczyzny na Białoruś. Fakty ujawnione później wskazują, że człowiek ten istotnie na Białorusi przebywa, choć nadal nie wiadomo dokładnie, jak się tam znalazł.

Strona białoruska – w filmowym oświadczeniu rzecznika służby granicznej – informuje, że mężczyzna zgłosił się do posterunku pograniczników we wsi Tuszemla, kilometr na wschód od polskiej wioski Stare Masiewo. Zidentyfikowany został jako służący w 11. mazurskim pułku artylerii, wchodzącym w skład 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej, i pełnił służbę w ramach kontyngentu skierowanego do ochrony granicy. Wojsko Polskie potwierdziło te dane. Białorusini w mediach społecznościowych opublikowali też rzekome dane żołnierza, z których wynika, że to urodzony w Bartoszycach 25-latek. Z wypowiedzi białoruskiego rzecznika wynika także, że żołnierz poprosił o azyl, uzasadniając to niezgodą na politykę polskich władz wobec migrantów.

Kilka godzin później w białoruskich kanałach społecznościowych pojawił się kolejny film wyglądający na fragment telewizyjnego wywiadu. Młoda reporterka pyta na nim człowieka ubranego w polskie sorty mundurowe i mówiącego po polsku. Pada pytanie, dlaczego strona polska podaje, że „zginął”. Pada niejasna odpowiedź, z której wynika, że chodzi o zatuszowanie jego ucieczki. Według białoruskiego dziennikarza Tadeusza Giczana, który śledzi i opisuje kryzys graniczny, Białorusini najprawdopodobniej źle przetłumaczyli słowo „zaginął”, padające w polskich oświadczeniach. Mężczyzna na filmie wygląda na zdrowego i w dobrej formie, choć wypowiada się dość nieskładnie. W opublikowanych do tej pory nagraniach nie ma nic na temat jego przejścia na stronę białoruską.

Błaszczak szuka winnych

Równie niejasna jest jednak sytuacja po stronie polskiej. Minister obrony w przytoczonym już wpisie sygnalizuje poważne kłopoty z prawem młodego mężczyzny i rzekome wypowiedzenie służby przez niego. Dziennikarz RMF Piotr Bułakowski twierdzi, że chodzi o jazdę po pijanemu i pod wpływem narkotyków, za co żołnierz miał zostać zatrzymany. Na pytanie, jakim cudem trafił później na granicę, nie otrzymał do tej pory odpowiedzi.

Sytuacja może się nieco wyjaśnić w najbliższych godzinach – briefing prasowy zapowiedziało dowództwo operacyjne, odpowiedzialne za działania wojska na granicy. Będzie to drugie spotkanie z dziennikarzami i drugie w sytuacji kryzysowej. Za pierwszym razem chodziło o brutalne i wulgarne zatrzymanie fotoreporterów pracujących poza strefą stanu wyjątkowego, ale w pobliżu wojskowego obozowiska. Jak pamiętamy, interwencję wojskowych wobec przedstawicieli prasy w pełni wsparł, a nawet pochwalił, minister obrony. Tym razem Mariusz Błaszczak sam zaczął szukać winnych po stronie wojskowych i może być mniej łagodny.

Zresztą reakcja ministra już budzi oburzenie komentujących ją w mediach społecznościowych żołnierzy. Niewykluczone, że polecą głowy. Nieoficjalne przesłuchy już mówią o dymisji złożonej przez dowódcę pułku artylerii z Węgorzewa – jednostki, w której służył żołnierz.

Odpowiedzi, których nie znamy

Najważniejsze pytania wciąż zostają bez odpowiedzi: czy rzeczywiście mamy do czynienia z samowolnym i świadomym oddaleniem się? Dezercją? Czy żołnierz mógł mieć zaburzenia psychicznie albo pod wpływem jakichś środków przeszedł na drugą stronę granicy? A może został uprowadzony?

Jak to się stało że po zatrzymaniu przez policję – o ile rzeczywiście do niego doszło – nadal pełnił służbę? Jak mógł niezauważony oddalić się od patrolu czy z obozu przy granicy? Dlaczego nie reagowali albo jak zareagowali jego koledzy?

Wreszcie: jak zareagował system kryzysowego zarządzania w samym wojsku po ujawnieniu całej historii? Dlaczego Białoruś dostała taki propagandowy prezent na święta? Generał broni Tomasz Piotrowski, o ile to on ponownie będzie się tłumaczyć z sytuacji na granicy, jest tylko jednym z tych, którzy powinni zabrać głos.