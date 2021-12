Sondaż „Polityki”: Z czym kojarzą się rządy PiS i czy przełom jest tuż-tuż?

Wszyscy zastanawiają się, czy polska polityka może się zmienić i kiedy? Co zatem Polacy sądzą o sześciu latach władzy PiS? Jak ją oceniają na tle poprzednich rządów? Kto ich zdaniem lepiej by rządził Polską? Co dzisiaj obchodzi ludzi, co ich martwi i przejmuje?

To niektóre pytania z najnowszego sondażu POLITYKI, który wykonała dla nas pracownia Kantar. Chcieliśmy się dowiedzieć, w jakim miejscu jest teraz polska rzeczywistość, czy zmierzamy do kolejnej kadencji władzy PiS, czy raczej do zwycięstwa opozycji. Jakie są argumenty za jedną i za drugą opcją.

Klasyczny sondaż partyjny pokazuje, że tendencja zniżkowa PiS w zasadzie się utrzymuje, ale też w przypadku Platformy brak fajerwerków, a trend wzrostowy wyhamował (w niektórych innych sondażach sytuacja PO wygląda trochę lepiej).