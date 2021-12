Rok 2022 może być czasem politycznej zmiany. Teraz albo nigdy?

Opozycja tylko pielęgnująca urazy, hołdująca arcypolskiemu „jakoś to będzie” – PiS samo się wykrwawi, drożyzna, pieniędzy z Unii nie ma i oby tak zostało – odpowiedniego potencjału zmiany wykrzesać już nie zdoła. Tylko jak nie teraz, to kiedy? W nerwówce roku wyborczego może być już za późno.

Prognozowanie polityki coraz bardziej przypomina wróżenie z fusów. Rok temu o tej porze wydawało się, że już na dobre zdominuje ją kwestia aborcji. O zagrożeniu inflacją dyskutowali wtedy co najwyżej eksperci od polityki monetarnej, a to właśnie drożyzna w największym stopniu kształtuje teraz polityczne hierarchie. Zamiast konfliktu kulturowego mamy bolesny ekonomiczny konkret. Ale nawet pozornie oswojona już pandemia spłatała nam figla. Za sprawą szczepionek miała stopniowo ustępować, tymczasem znów zbiera tragiczne żniwo, a my zażarcie kłócimy się o same szczepienia.