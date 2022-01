Wyciek danych z MON. Czym grozi ta katastrofa?

O wycieku ok. 1,7 mln pozycji bazy zasobów Wojska Polskiego poinformował dziś rano Onet. Jeśli to prawda, to sytuacja jest porażająca. Świadczy o stanie naszych wojskowych służb specjalnych odpowiedzialnych za przestrzeganie tajemnicy państwowej i służbowej w całej armii.

Jeśli informacje Onetu się potwierdzą, to jest to katastrofa, choć skutki nie będą widoczne od razu. Wszystko stanie się jasne jak na dłoni, kiedy ktoś nas zaatakuje tak jak Ukrainę w 2014 r. Będziemy wówczas obserwować, jak wykorzystuje się wszystkie nasze braki i słabości.

Ministerstwo Obrony Narodowej zareagowało na informację o wycieku następującym oświadczeniem: „Sprawa jest szczegółowo analizowana przez służby. Trwa wyjaśnianie, czy doszło do wycieku oraz czy ujawniony plik faktycznie został wytworzony w Siłach Zbrojnych RP (…). Na obecnym etapie postępowania branych jest pod uwagę wiele scenariuszy, np. że jest to testowy plik przeznaczony do testowania oprogramowania. Bazy produkcyjne w Siłach Zbrojnych RP obligatoryjnie używane są tylko w specjalnie do tego przeznaczonych systemach wojskowych. Trwają również analizy, czy wykaz nie jest plikiem pomocniczym wykorzystywanym przy realizacji jawnych zakupów publikowanych na BIP”.

Zastanówmy się. Czyli to mógł być plik testowy? Do sprawdzania zabezpieczeń? I ten plik testowy zawierał 1 757 390 zapisów? Czyli ktoś tworzył plik testowy przez ostatnie dwa lata, wprowadzając do niego ponad 1,7 mln zapisów? Czy władza ma nas wszystkich za kompletnych idiotów? Od razu widać, że się pogubili. Wyjaśnienia są chaotyczne i pozbawione sensu.

Ile to jest w ogóle 1,7 mln pozycji? Gdyby to policzyć w sekundach, to 1 757 390 sekund to 20 i pół dnia. Chodzi więc o wiele plików, to cała gigantyczna baza tworzona latami, przez bardzo wielu ludzi. Załóżmy, że faktycznie ta baza została wyciągnięta z polskiego wojskowego serwera. Czym to może grozić?

Skala wycieku danych MON



Jeśli potencjalny przeciwnik dowiedział się, jakie są zapasy Wojska Polskiego, a szczególnie zapasy amunicji, stany sprawności sprzętu i zapasy części zamiennych, to doskonale wie, gdzie są braki. A że braki w konkretnym uzbrojeniu są, to było dotychczas tajemnicą poliszynela. Mamy przecież stareńkie bojowe wozy piechoty BWP-1. A na nich – wyrzutnie rakiet przeciwpancernych 9M14 Malutka. Rakiety te dawno już nie są produkowane, a ich resursy albo już wyszły, albo zbliżają się do końca. I nagle potencjalny przeciwnik dostaje potwierdzenie: tymi rakietami już Polska nie dysponuje, bo dawno temu skończył się okres ich użytkowania. Potencjalny wróg zaciera ręce: na ich bataliony zmechanizowane rzucajmy do walki czołgi. Ich piechota może w nie co najwyżej kamieniami rzucać…

Wiedząc, jakie są zapasy rakiet przeciwlotniczych, można idealnie zaplanować działania lotnictwa. Najpierw się wyśle drony-pułapki, niech się wystrzelają ze swoich pocisków, potem mogą śmiało lecieć samoloty. Nikt do nich nie będzie strzelał, bo nie ma z czego.

Takich przykładów można mnożyć. Mając takie dane, można bezlitośnie wykorzystać wszelkie braki, niedostatki, wszelkie słabości i pięty achillesowe. Obawiam się też, że można określić miejsca składowania sprzętów, zapasów, amunicji. Te składy można zaatakować w pierwszej kolejności, pozostawiając nasze wojsko zupełnie bezbronne.

Czy tajemnice sojuszników są bezpieczne?

Jest jeszcze jeden aspekt tej sprawy. Jesteśmy członkami NATO i znamy nie tylko swoje tajemnice, ale też i tajemnice sojuszników. Państwa członkowskie, planując działania obronne w Polsce, powierzyły nam swoje wrażliwe dane. Jestem pewien, że wszystkie te państwa w zaciszu gabinetów analizują, czy ich tajemnice są bezpieczne w rękach Polaków. Czy można im takie dane powierzać? Sami sobie państwo odpowiedzcie, do jakich wniosków dojdą…

A jak mamy zaplanować wspólne działania, jeśli nie mamy danych o współdziałających z nami sojuszniczych wojskach? Czy teraz ktoś nam to powie? Jak będzie wyglądał udział Polski we wspólnym, sojuszniczym planowaniu działań? Przecież po takich cudach nasze uczestnictwo w NATO może zostać kompletnie zmarginalizowane.

I jeszcze jedno. Jeśli okaże się, że to prawda, to dalsze zakupy najnowszego sprzętu za granicą mogą stanąć pod znakiem zapytania. Turcja nie otrzymała samolotów F-35 JSF, bowiem zakupiono tam rosyjskie systemy przeciwlotnicze S-400 Triumf. Obecność w siłach zbrojnych Turcji rosyjskich specjalistów z zakresu obrony przeciwlotniczej, szkolących turecki personel i zapewniających gwarancyjne zabezpieczenie techniczne, skłoniły Amerykanów do zatrzymania tureckich F-35 w USA i niedostarczenia ich do tego kraju. Istniało bowiem zagrożenie, że obecni w Turcji Rosjanie poznają tajniki najnowszego amerykańskiego myśliwca i że będą mogli poćwiczyć jego wykrywanie i śledzenie za pomocą własnych systemów przeciwlotniczych. Jeśli zatem potwierdzi się informacja, że wyciek bardzo ważnych danych rzeczywiście nastąpił, to raczej na najnowszy sprzęt nie mamy co liczyć.

Co się stało z polskimi służbami

Kiedyś mieliśmy całkiem przyzwoity wywiad i kontrwywiad wojskowy. Od 22 lipca 1991 r. do 2006 r. istniały Wojskowe Służby Informacyjne, organizacja powołana do życia w III RP. Oczywiście częściowo oparto się na istniejących kadrach, bowiem umiejętności pracy w służbach specjalnych są tak unikalne, że nie da się tego nauczyć z podręcznika. Były to jednak kadry starannie zweryfikowane i sprawdzone. Wszyscy, co do których istniały różne wątpliwości, zostali zwolnieni ze służby. Znamienne, że część z tych zwolnionych zasiliła szeregi UOP, a później przeszli oni do ABW czy AW, a zatem kiedy w 2006 r. Antoni Macierewicz zlikwidował WSI, w służbie państwa pozostali już tylko ci zweryfikowani negatywnie.

Oficerom dawnego WSI zarzucano, że kończyli kursy GRU lub KGB, choć naprawdę bardzo niewielu je przeszło. Spośród wszystkich szefów inspektoratu WSI jedynie Bolesław Izydorczyk i Marek Dukaczewski, przy czym ten ostatni skończył kurs GRU w lipcu-sierpniu 1989 r., a zatem w momencie, kiedy komuna w Polsce upadała. Ani oni nie mieli do nas zaufania, ani my do nich. Jeśli mówimy o indoktrynacji, to każdy może sobie wyobrazić, jak silna ona była przez dwa letnie miesiące 1989 r. Śmiechu warte.

Jeśli zaś mówimy o tzw. zwerbowaniu, to mam dla państwa zaskakującą wiadomość. GRU, chcąc kogoś zwerbować, wcale nie musi w tym celu ściągać do siebie na kurs. Przytłaczająca większość radzieckich czy rosyjskich szpiegów w państwach NATO w ogóle nie kończyła kursów GRU w Moskwie. Spośród pozostałych Marian Sobolewski skończył „zwykłą” Akademię Dowodzenia Sił Zbrojnych ZSRR (słynną „Woroszyłówkę”), którą kończyło wielu polskich generałów. Kontradm. Czesław Wawrzyniak, gen. bryg. Konstanty Malejczyk, gen. bryg. Tadeusz Rusak, gen. bryg. Janusz Bojarski, kontradm. Kazimierz Głowacki – w ogóle nie kończyli żadnej radzieckiej uczelni.

Umiejętności oficerów służb specjalnych są wyjątkowe i unikalne, ich szkolenie bardzo specyficzne. Bez tej fachowej wiedzy nie ma mowy o prawidłowym funkcjonowaniu służb. Sprawdzanie lojalności jest prowadzone bardzo regularnie, a najpewniejszą metodą jest prowokacja. Brzmi to trochę brutalnie, ale tak właśnie oczyszczają się wszystkie profesjonalne służby na świecie. Taka praca, drugi najstarszy zawód świata, pozbawiony skrupułów tego pierwszego.

Przy WSI funkcjonowała komórka łącznikowa CIA. Po 2006 r. się wynieśli i już nigdy nie wrócili. Osiągnięcia nowych służb, których rekrutacja odbyła się dosłownie z ulicy, zaczynają być – jak widać – coraz bardziej legendarne. Tylko w tym roku dezercja szer. Czeczko oraz ostatni wyciek danych są przykładem na to, że służby działają wprost rewelacyjnie. W grudniu 2020 r. wyciekły dane ponad 600 żołnierzy oraz pracowników cywilnych z 16 krajów, którzy uzyskali pomoc w polskim szpitalu wojskowym podczas misji w Iraku w latach 2003–2005. Słyszałem też o przypadku, gdzie oficer obiektowy (oficer SKW oddelegowany do danego garnizonu do zapewnienia osłony kontrwywiadowczej) miał problemy… z ustaleniem telefonów służbowych kadry jednostki! Oto właśnie skutki pozbycia się fachowej kadry, której lojalność wobec Państwa Polskiego raczej nie budziła wątpliwości, a poza tym mogła być (i była) systematycznie sprawdzana, także przy pomocy stosowanych w razie wątpliwości prowokacji.

MON wyjaśnia bez wyjaśnień

Najnowsze wyjaśnienie brzmi następująco: „Po weryfikacji służb informujemy, że ujawniony w internecie katalog to część Jednolitego Indeksu Materiałowego prowadzonego przez Inspektorat Wsparcia, czyli jednostkę odpowiedzialną za zakupy w Wojsku Polskim. Indeks zawiera wyłącznie informacje powszechnie dostępne”. A przecież w 2011 r., kiedy wprowadzano do użycia bazę JIM, pisano z zachwytem: „Ile jest paliwa, gdzie znajduje się pompa do Rosomaka lub potrzebny mundur? W czasie rzeczywistym wojsko ma już dostęp do bazy danych o sprzęcie. Zapewnia go system JIM”. I jeszcze: „JIM zapewnia informację w czasie rzeczywistym o tym, gdzie, w jakiej ilości i jakie zapasy się znajdują”. Czy 1 757 390 zapisów JIM to faktycznie informacje powszechnie dostępne? I nie mają żadnego znaczenia dla bezpieczeństwa Polski? Czy to jakiś kabaret? Można się już śmiać? A może trzeba płakać.

