PiS w wersji turbo. Odwieczna metoda Kaczyńskiego, gdy robi się źle

Wszystko wskazuje na to, że nadchodzi ostra ideologiczna jazda, która przy okazji jakoś uzasadni trwanie PiS przy władzy.

Przygnieciony problemami PiS zaczął obsługiwać już tylko swoich stałych wyborców: finansowo, medialnie i emocjonalnie. To z ich pomocą chce wygrać kolejne wybory, nie oglądając się na resztę. Zapowiada to wojnę totalną. Co z tym zrobi opozycja?

Opadają ostatnie maski. Politycy obozu władzy mówią już otwartym językiem: tak, życie jest brutalne, najważniejsza jest większość w Sejmie, nawet z posłem Mejzą i jego byłym szefem ministrem Bortniczukiem. Nie ma świętych krów, dlatego, jak można rozumieć, przeciwnicy PiS są i będą podsłuchiwani jako potencjalni przestępcy. Tylko cwaniacy nie skorzystają na programach PiS, zwykli Polacy jak najbardziej. Nie będzie dymisji krakowskiej kurator, nazywającej szczepionki „eksperymentem”, bo elektorat PiS by tego nie zaakceptował, za to premier spotyka się z antyszczepionkowcami.