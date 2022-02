Jesteś tym, co oglądasz

Jedni o 19.30 dostają porcję wiedzy i refleksji, inni jatkę, rezultat wdrażania zasady „dziel i rządź”.

Główne wydanie wiadomości, program pierwszy, niedziela. „Molestowanie kobiet na ulicy jest poważnym problemem” – mówi prezenter. W materiale obrazy z otwarcia wystawy w centrum miasta. Przechodnie wchodzą do specjalnego korytarza, który w środku wygląda jak ulica. A tam natykają się na oblechów. Mężczyźni gwiżdżą, wulgarnie komentują wygląd, wykonują obelżywe gesty. To catcalling (słowne molestowanie), czyli coś, co spotyka kobiety na całym świecie. Wszystkie znamy to uczucie cierpnięcia na całym ciele z obrzydzenia, gdy idąc ulicą, słyszymy męskie gwizdy, cmokanie i narrację, w której on ma być ogierem (choć jest pokurczem).