Czym zachwycają Polacy

Sześć lat temu Polki i Polacy wstali z kolan, stając się narodem wolnym i dumnym.

Opinie o tym, jak wpłynęło to na ich charakter i usposobienie, są podzielone. Niektórzy twierdzą, że duma i wolność uderzyła Polakom do głowy, na skutek czego stali się nieempatyczni i wrogo nastawieni do obcych.

O tym, jak bardzo opinia ta mija się z rzeczywistością, świadczą zebrane przez „Super Express” entuzjastyczne głosy amerykańskich żołnierzy, którzy właśnie wylądowali na Podkarpaciu w związku z napiętą sytuacją na Ukrainie. „Polska do tej pory bardzo nam się podoba.