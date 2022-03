Zaskakująca kariera byłej żony lidera prokremlowskiej partii Zmiana

Ewa Bartosiewicz, była żona oskarżonego o szpiegostwo na rzecz Rosji Mateusza Piskorskiego, zasiada w jednej ze spółek NASK. To instytut, który m.in. chroni bezpieczeństwo polskiej cyberprzestrzeni.

„To nie pani Ewa zabiegała o nasze poparcie, to my się cieszymy, że chce startować z poparciem naszego komitetu. To dobry uzysk dla PiS – mówi poseł Arkadiusz Czartoryski o politycznym aliansie z Ewą Bartosiewicz-Piskorską. – Kandydatka na wójta Zabrodzia wstąpiła do PiS i z jego poparciem prowadzi kampanię w przedterminowych wyborach” – pisał „Tygodnik Ostrołęcki” .

Czego o działalności spółek NASK mogła się dowiedzieć Ewa Bartosiewicz? Nadzorowała spółkę Mana Solid Invest, zatem musiała mieć dostęp do jej dokumentów dotyczących m.in. tego, jak budowano siedzibę NASK czy jakie serwery zakupiono. Jako doradca prawny powinna też otrzymywać szczegółowe informacje o sporach prawnych spółki czy chociażby śledztwie wokół akcji Azul Systems. Jedno ze źródeł mówi, że Bartosiewicz uzyskała dostęp do dokumentów o najwyższym stopniu tajności.

Mało kto wiedział wtedy o wieloletnich kremlowskich powiązaniach i prokremlowskich poglądach Piskorskiego. Opinię publiczną wzburzył za to nepotyzm. „To nie jest tak, że ja tam wciągam kogoś z rodziny jakiegoś posła. Ona pracowała u nas od dawna, pracowała w klubie, od początku ze mną w ministerstwie. Jest zaufaną osobą. Ma wykształcenie prawnicze, uniwersytet skończyła” – tłumaczył Lepper, wtedy minister rolnictwa . To nie pomogło. Ewa Bartosiewicz-Piskorska nie dostała ARiMR.

Ewa Bartosiewicz nie odcina się też od dawniejszych znajomości. Wśród jej facebookowych znajomych wciąż znajdujemy byłego męża Mateusza Piskorskiego. Jak również Tomasza Jankowskiego i Jarosława Augustyniaka z prokremlowskiej partii Zmiana i kremlowskiego portalu Sputnik.

Augustyniak w Sputniku sam siebie przedstawia jako „komucha”. Jankowski zasłynął tym, że procesuje się z antykremlowskim działaczem Marcinem Reyem. Polscy zwolennicy Putina rozprowadzali oszczercze plotki, a nawet ulotki przedstawiające Reya jako… pedofila. Rey publicznie zarzuca Jankowskiemu, że to on stoi za tą akcją.

Niedźwiedzim szlakiem

Aby właściwie ocenić ryzyko zatrudnienia Ewy Bartosiewicz w spółce NASK, wypada się zapoznać z dokonaniami jej byłego męża. „Zaczynał od neofaszyzmu, w neopogańskim Stowarzyszeniu Niklot. Po drodze było PSL, Samoobrona, Libertas, aż w końcu dorobił się własnej formacji – Zmiany” – tak drogę Mateusza Piskorskiego opisuje badacz ugrupowań ekstremistycznych dr Przemysław Witkowski.

Zmiana założona przez Piskorskiego jest jawnie promoskiewska, nawołuje do wyjścia z NATO, jest wspierana przez portal propagandowy Sputnik. O antyunijnym ugrupowaniu Libertas, powiązanym z Rosją przez swego założyciela Declana Ganleya, wspominaliśmy wcześniej.

Marcin Rey podaje, że Piskorski już w 1996 r. pojechał do Rosji na konferencję przeciwników NATO. Podobną podróż opisuje dr Witkowski: „W 2001 r. Mateusz Piskorski jedzie do Moskwy, poznaje Pawła Tułajewa z neonazistowskiej partii Rosyjska Jedność Narodowa. Rosyjska Jedność Narodowa wywodzi się z Narodowo-Patriotycznego Frontu Pamięć, organizacji powołanej do życia pod koniec ZSRR z inspiracji służb specjalnych”.

Po powrocie Piskorski zaczyna karierę w polskich partiach politycznych. Wchodzi do antyzachodniej Ligi Polskich Rodzin, ale krępuje go ultrakatolicyzm tej partii. Przenosi się do PSL. Potem zostaje „młodym wilkiem” Samoobrony. Zapowiada się na gwiazdę, w 2005 r. wchodzi do Sejmu.

Nie zaniedbuje jednak kariery międzynarodowej. Zakłada fundację Międzynarodowy Instytut Nowych Państw przy wsparciu Aleksieja Martynowa. To kremlowski propagandzista, który podżegał prorosyjskich separatystów do zakładania „republik” na terenach dawnego ZSRR – od Osetii po ukraiński Donbas. Szlakiem Martynowa również Piskorski zaczyna wędrować po tych zapalnych terenach jako „niezależny obserwator”.

Następnie tworzy Europejskie Centrum Analiz Geopolitycznych (ECAG). To organizacja „ekspercka”, która szerzy myśl „eurazjatycką” – czyli nieufność wobec Zachodu i podziw dla Kremla. Z ECAG współdziałał m.in. poseł PiS Bartosz Kownacki, były zastępca Antoniego Macierewicza w resorcie obrony.

W 2009 r. Piskorski powołuje stowarzyszenie Zmiana. Robi to razem z Sylwestrem Chruszczem, który w następnych latach trafi do Sejmu i klubu poselskiego PiS.

W listopadzie 2012 r. Piskorski zostaje wiceszefem Samoobrony. Na początku 2015 r. tworzy własną, otwarcie prokremlowską partię Zmiana.

W maju 2016 r. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymuje Piskorskiego pod zarzutem szpiegostwa na rzecz Rosji i Chin. Miał dostawać pieniądze od Rosjan na promowanie interesów Kremla.

Szpiegostwo to działalność tajna, a według niektórych informatorów przypadek Piskorskiego to raczej jawna agentura wpływu. Aczkolwiek tworzone przez niego organizacje mogły służyć również w celach wywiadowczych. Przyciągały poszukiwaczy przygód o nastawieniu antyzachodnim i prorosyjskim. Wśród nich mogli się znaleźć kandydaci na ideologicznie motywowanych szpiegów.

– Zastanawiające jest to, że PiS robi męczennika z kogoś takiego jak Piskorski – zauważa jeden z naszych rozmówców.

Chodzi o to, że Piskorski siedział w areszcie śledczym przez trzy lata do maja 2019 r. A przez pierwsze dwa prokuratura nie potrafiła sformułować aktu oskarżenia. Przedłużające się uwięzienie wzbudziło oburzenie niektórych polityków i działaczy społecznych. Za Mateuszem Piskorskim wstawiła się grupa robocza Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. arbitralnych zatrzymań.

Jak wspominaliśmy, protestował również Kornel Morawiecki, który wcześniej kontaktował się w tej sprawie z Ewą Bartosiewicz.

Na alarm bił także portal Sputnik, który przedstawiał Piskorskiego jako niewinną ofiarę i reklamował zbiórkę pieniędzy na opłacenie kaucji.

Pytania bez odpowiedzi

Zapytaliśmy Ewę Bartosiewicz i Mateusza Piskorskiego o stan ich relacji. Bohaterkę artykułu spytaliśmy również o jej obecne relacje z prokremlowskimi kolegami byłego męża.

Piskorski odpowiedział: – Pytania dotyczą sfery prywatnej, której nie komentuję, tym bardziej że nie jestem już osobą publiczną. Jestem rozwiedziony i na tym poprzestańmy.

Jako główny jawny zwolennik Kremla w Polsce będzie pan osobą publiczną jeszcze przez długi czas – zauważamy.

– Władze wyeliminowały mnie z publicznego życia – odpowiada Piskorski, choć wciąż występuje publicznie jako dziennikarz prokremlowskiego magazynu „Myśl Polska” oraz wykładowca Wyższej Szkoły Współpracy Międzynarodowej i Regionalnej w Wołominie.

ABW odpisało nam rutynowo, że „ze względu na obowiązujące przepisy i specyfikę swoich działań nie udziela informacji o podejmowanych i realizowanych czynnościach”.

Rzecznik obecnego dyrektora instytutu NASK Wojciecha Pawlaka przysłał nam pismo. Czytamy w nim, że prezes nie zna Ewy Bartosiewicz, widział się z nią dwa razy, w tym raz zdalnie – w sprawie konkursu na członka zarządu Mana Solid Invest. Prezes nie wie też, czy ma ona dostęp do poufnych lub tajnych informacji.

Igor Granosik, prezes Mana Solid Invest i NASK4Innovation, nie odpowiedział na nasze pytania.

Ewa Bartosiewicz milczy.

Epilog. Skandal w Wyszkowie

12 marca wybucha skandal. Portal WP.pl informuje, że dzień wcześniej Mateusz Piskorski wystąpił w Brańszczyku pod Wyszkowem jako tłumacz Agaty Kornhauser-Dudy podczas spotkania z ukraińskimi uchodźcami.

Portal podaje, że Piskorski został tam zaproszony przez Danutę Laskowską, dyrektorkę katolickiego ośrodka Centrum Księdza Orione, w którym przebywają uchodźcy. Udaje nam się zdobyć adres mailowy jej męża. To znany w okolicy działacz społeczny Artur Laskowski.

Gdy zadaliśmy mu pytania, po godzinie Centrum Księdza Orione oświadczyło na Facebooku: „Przygotowując spotkanie z Panią Prezydentową, poprosiliśmy o pomoc w zorganizowaniu tłumacza znającego język ukraiński [potem okazało się, że chodziło o rosyjski – red.] naszą wolontariuszkę Mecenas Ewę Bartosiewicz – radną Powiatu Wyszkowskiego. Pani Ewa poleciła Piskorskiego”.

Radosław Gruca (RadioZet.pl, Reset Obywatelski), Tomasz Piątek (Reset Obywatelski)