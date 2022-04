Restart prezydenta? Dwie różne opowieści o przemianie Dudy

Korekta stylu czy głęboki reset prezydentury? Andrzej Duda od jakiegoś czasu zaskakuje swoją aktywnością, a nawet samodzielnością. Niektórych napawa to nadzieją, innych niepokoi. Ale może chodzi właśnie o to, aby zmienić bardzo wiele i zarazem zostawić wszystko po staremu.

Wybory wyborami, ale w momencie ogłoszenia ich wyników to głowa państwa przejmuje inicjatywę i wskazuje kandydata na nowego premiera.

W zeszłym roku o tej porze prezydentura Andrzeja Dudy grzęzła w nieistotności, a on sam nawet nie próbował udawać, że taka sytuacja go uwiera. Jakby funkcjonował w alternatywnej rzeczywistości, z dala od realnych problemów, napięć i konfliktów. Starając się nie dostrzegać pustoszącej kraj kolejnej fali Covid-19, już wtedy zagrożonych unijnych funduszy, kiepskich stosunków z USA. Tygodnie mijały, a nowo wybrany amerykański prezydent Joe Biden wcale przecież nie kwapił się do nawiązania relacji ze swoim polskim odpowiednikiem.