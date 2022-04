Alians z PiS w wersji light? Opozycja kopie sobie polityczny grób

W ostatnim czasie widać zarys pewnego politycznego projektu: nowego centrum, czyli Opozycji-light, która szuka kontaktu z PiS-light. Co to oznacza dla polskiej polityki?

Władza nie jest już traktowana jako monolit, immanentne zło, o jakim mówił Donald Tusk, kiedy wrócił do Platformy w lipcu 2021 r. Pojawia się niejasna nadzieja na nowy konsens, powrót do „realnej polityki”, do sejmowej gry, jaka podobno znowu stała się możliwa z powodu problemów obozu władzy z większością. No i jest wojna w Ukrainie.

Dlatego PiS zostaje powoli włączany do demokratycznego systemu jako trudny, ale jednak partner. Tworzy się specyficzny łańcuszek „nietotalnej opozycji” sięgający w kierunku „nietotalnej” części władzy, gdzie każde kolejne ogniwo jest coraz mniej totalne: Polska 2050 Hołowni trzyma z PSL, ludowcy mają kontakt z Porozumieniem Jarosława Gowina, a ten zawsze jakoś dogadywał się z Kukizem.