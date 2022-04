Silny wstrząs w kopalni Zofiówka. Zaginęło 10 górników

W sobotę o godz. 3:40 nad ranem doszło do wstrząsu w kopalni „Zofiówka” w Jastrzębiu-Zdroju. Na powierzchnię nie wyjechało dziesięciu górników. To już druga w tym tygodniu katastrofa w kopalniach należących do JSW.

Do wstrząsu w jastrzębskiej kopalni doszło w sobotę nad ranem. „W kopalni Borynia-Zofiówka Ruch Zofiówka w przodku D4a na poziomie 900 m doszło do wstrząsu wysokoenergetycznego połączonego z intensywnym wypływem metanu” – poinformowała Jastrzębska Spółka Węglowa, właściciel kopalni. „Na obecną chwilę na 52 osób pracujących w rejonie – to chodnik robót przygotowawczych, który przygotowuje parcele dla następnej ściany – 42 zostało wycofanych, wyjechali na powierzchnię bez żadnych urazów” – mówił na briefingu wiceprezes JSW ds. technicznych i operacyjnych Edward Paździorko. „Niestety, nie mamy kontaktu z dziesięcioma górnikami” – przekazał.

Po wstrząsie w chodniku robót przygotowawczych w pokładzie 412 na poziomie 900 m nastąpił wypływ metanu. Jak poinformował prezes JSW Tomasz Cudny, inaczej niż w przypadku środowych wybuchów w kopalni Pniówek w Zofiówce nie ma oznak wskazujących na zapłon metanu, pożar czy podobne zagrożenia.

Zofiówka. Trwa akcja ratunkowa

Duże stężenie metanu stanowi przeszkodę w poszukiwaniach zaginionych górników, sporym utrudnieniem akcji ratowniczej w Zofiówce są także znaczne odległości, nawet do 2,3-2,5 tys. m. „Koncentracja metanu jest na tyle duża, że trzeba będzie stopniowo wchodzić i poprawiać tę wentylację” – tłumaczył trudności wiceprezes Paździorko. W ocenie ekspertów podczas wstrząsu uszkodzony został przewód doprowadzający powietrze, tzw. lutniociąg.

Jak przekazał na briefingu prezes Cudny, energia wstrząsu w chodniku w pokładzie 412 na poziomie 900 m wyniosła 1x10 do 6 dżula (co odpowiada magnitudzie 2,21). „Dla przodka to jest wstrząs o bardzo dużej energii” – tłumaczył.

Poszukiwani górnicy znajdują się w strefie przyprzodkowej. „Na dole mamy już 12 zastępów, dwa są w drodze w tym kierunku” – przekazał Paździorko. W wyrobisku o długości ok. 1160 m pierwszy zastęp ratowników ok. godz. 10 był na 240. m.

Premier wybiera się do Jastrzębia

Do wypadku odniósł się na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki: „Znowu dotarła do nas dzisiaj w nocy smutna wiadomość o kolejnym wybuchu w innej kopalni również JSW, kopalni Zofiówka. Tam dziesięciu górników zostało zablokowanych w głębi chodnika i dzisiaj od rana, po otrzymaniu odpowiednich zapewnień ze strony zespołu specjalistów, 12 zastępów ratowników ruszyło z pomocą, aby wydobyć swoich braci górników”. Szef rządu zapowiedział, że jeszcze w sobotę uda się do Jastrzębia-Zdroju.

