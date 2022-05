PiS się spina na wybory. Kaczyński ma kilka dużych zmartwień

Porządki w koalicji i przygotowania partii do wyborów – oto czym się dziś zajmuje Jarosław Kaczyński. Latem politycy PiS wyjdą do ludzi, ale nie wiadomo, czy będą im mieli coś nowego do powiedzenia.

Znowu się nie rozpadli. Zjednoczona Prawica wyszła z kolejnych turbulencji. Jarosław Kaczyński oznajmił koalicjantom, że chce z nimi rządzić do końca kadencji, a przyspieszonych wyborów w tym roku nie będzie. Sukces? Jeśli sukcesem jest niewpadnięcie do dołu, który samemu się wykopało, to tak, Kaczyński odniósł sukces. Czy prezesowi uda się ten dół zasypać, to już inna sprawa. Cykl życia koalicji wygląda teraz z grubsza tak: jest sprawa do załatwienia, sprawa zaczyna grzęznąć, media to nagłaśniają, ziobryści się burzą i straszą samodzielnym startem, Ryszard Terlecki grozi wyborami i odstrzeleniem nielojalnych posłów, koalicjanci miękną, Kaczyński prostuje sytuację, PiS coś komuś daje lub obiecuje, sprawa jest załatwiana.