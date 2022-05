Przyszły rząd

Wybory 2023 nie zakończą politycznej kampanii, zaczną jej nowy, gorący etap.

Ni stąd, ni zowąd politycznym tematem tygodnia stał się spór o liczbę bloków, w których opozycja powinna iść na wybory. Dziwny moment, bo Zjednoczona Prawica znów się nie rozpadła (art. Wojciecha Szackiego); wygrywa kolejne ważne głosowania i nic nie wskazuje na to, by Kaczyński szykował się do wcześniejszych, tegorocznych wyborów. Więc co tak poruszyło opozycyjne formacje? Był sondaż dla OKO.