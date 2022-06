Nacjonalistyczne Opole, Kowalski i Jaki. Odc. 5: Doktor narodowo-radykalny

Kiedy w 2002 r. do Opola przyjeżdża wystawa „Żołnierze Wyklęci”, na jednym z jej widzów wywiera szczególne wrażenie. Postanawia on zająć się badaniem dziejów antykomunistycznego podziemia. To on odtworzy najbardziej skandalizującą organizację przedwojennej polskiej skrajnej prawicy – Obóz Narodowo Radykalny. Nazywa się Tomasz Greniuch.

Na swoim blogu przedstawiał się: „uczeń śp. Dariusza Ratajczaka, który nauczył go rzucać prawdę przeciw światu”. Do dziś nazywa go „zaszczutym przez media wielkim człowiekiem”. Na uczelni Ratajczak łatwo przechodził z młodzieżą na „ty”, chodził na piwo. Był błyskotliwy, mógł imponować chłopakowi z małego miasteczka. Greniuch dorastał bowiem na pograniczu Opolszczyzny i Dolnego Śląska – w Lewinie Brzeskim. A tam bezrobocie, bankrutujący przemysł, brak perspektyw. Szybko więc został członkiem najradykalniejszej z polskich subkultur tego okresu – skinheadem.

„Załóż czapkę skinie, skinie załóż czapkę”

Noszą wysokie buty, kurtki flejery i golą głowy na zero, stąd ich nazwa. Pierwsi pojawiają się w Anglii pod koniec lat 70., żeby szybko rozprzestrzenić się na całą Europę, szczególny posłuch znajdując w byłym bloku wschodnim, gdzie od połowy lat 80. często przechodzą na skrajnie prawicowe pozycje. To dla nich prawdziwie konsekwentny antykomunizm. Szczególnie chętnie garną się do nich stadionowi chuligani i niezadowolona z dziejącej się transformacji młodzież z mniejszych miast.

Łączą ich strój, muzyka, kult siły fizycznej i często bardzo brutalne uliczne bijatyki z przeciwnikami politycznymi. Dzielą neopogańskie albo ultrakatolickie sympatie. Szczególnie łase na ich poparcie są nowopowstające radykalne partie skrajnej prawicy widzące w nich swoich wiernych „żołnierzy”. Ci migrują między partiami, coraz bardziej zniechęceni do samozwańczych duce. Odklejeni, niszowi, chwiejni, bez charyzmy, a przede wszystkim apodyktyczni szybko tracą poparcie agresywnej młodzieży.

Ta dość szybko podejmuje próby samoorganizacji. Na początku lat 90. w Krakowie objawia się pierwsza próba oddolnego zjednoczenia lokalnych grup skinheadowskich pod szyldem Ofensywy Narodowo-Radykalnej. Zebrani ogłaszają „permanentną rewolucyjną akcję skierowaną przeciw siłom zagrażającym bytowi i tożsamości Narodu Polskiego” i ruszają w miasto, po drodze bijąc wszystkich, którzy nie spełniają ich ideału polskości.

Zbiera się tam prawdziwa „elita” ówczesnych skinów. W ruchu uczestniczyć mają, słynni z książki Ewy Wilk „Krucjata łysogłowych”, bracia Paweł i Borys Kijanowscy, tłumacz Juliusa Evoli oraz wydawca Hitlera i Mussoliniego Bogdan Kozieł, znany dystrybutor skinheadzkiej muzyki Tadeusz Bieszczad, a także redaktor zina „Krzyżowiec” Maciej Formella.

Ten pierwszy po 1935 r. ONR rozpada się jednak tak gwałtownie jak się zaczął, choć dawni liderzy w dużej większości są dalej aktywni na skrajnej prawicy – jeden wydaje nazistowskie płyty, inny opiewa wyklętych, kolejny jest radnym PiS-u, a jeszcze inny odsiaduje wyrok za rasistowską przemoc w Anglii. Także kolejna reaktywacja nie przetrwa nawet dwóch lat. ONR-Front Narodowo-Radykalny powołany w 1994 r. chce uwolnienia Janusza Walusia, sprowadzenia Polaków z Kazachstanu i ćwiczy z bronią.

Poglądy? Antydemokratyzm, nacjonalizm, antysemityzm i duża sympatia dla Mussoliniego. Wobec groźby delegalizacji członkowie postanawiają szybko wstąpić do Narodowego Odrodzenia Polski. Jednak Lider NOP Adam Gmurczyk osobiście skinów nie znosi i jeśli jest okazja, z chęcią się ich pozbywa. Skini więc po raz kolejny wzięli sprawy w swoje ręce. I dopiera ta odsłona ONR zażarła.

W Częstochowie zaczynają ich w 1999 r. organizować byli nopowcy – bracia Patryk i Karol Litwiniakowie. Skinheadzi rozklejają plakaty, manifestują, organizują spotkania, „patrolują” miasto. I atakują napotkanych „wrogów polskości”. Mnożą się pobicia, atakowani są anarchiści, geje, migranci, Romowie i socjaliści. Cele jasno definiuje Karol Litwiniak w wywiadzie dla „Tylko Polski” Leszka Bubla: „Jeśli media przestaną spychać nas na margines, znajdzie się więcej takich jak my. Oni kiedyś dorosną, założą własne rodziny i zaczną wychowywać dzieci w duchu narodowym. To jest podstawowa obawa rządu i Eskimosów (skrajnie prawicowe określenie na Żydów – przyp. red.) – że kiedyś Polacy będą mieli świadomość swojej tożsamości narodowej. Jednak gdy nastanie ten dzień, dla nich będzie już za późno”. I to jest właśnie historia Tomasza Greniucha. Jednak tylko do pewnego momentu.

Pseudonim „Piasecki”

W rodzinie Greniucha pielęgnowany jest antykomunizm i tradycje patriotyczne. Pradziadek – legionista Piłsudskiego, obrońca Lwowa; wujek Marian – członek Szarych Szeregów, rozstrzelany w KL Auschwitz; ciotka Genowefa – udziela się w endeckiej Narodowej Organizacji Wojskowej; prababcia – wysiedlona z Kresów Wschodnich.

Cóż jest jednak bardziej antykomunistycznego niż neofaszyści? Jako szesnastolatek Greniuch zaczyna w 1998 r. działać w Narodowym Odrodzeniu Polski. Świętuje z nimi we Wrocławiu 11 listopada i bierze udział w ich obozie letnim w Dusznikach-Zdroju. Najpierw dystrybuuje lubelskie pisemko „Młody Narodowiec”, a potem tworzy własne – „Awangarda Państwa Narodowego”. Poznaje też kolegów, z którymi założy nową organizację – Piotra Borutę, ps. „Borut”, Krzysztofa Fąferko, ps. „Berserker”, i Tomasza Wachowskiego. Ten ostatni zwróci jesienią 2000 r. uwagę na brzeskiej ulicy na chłopaka z naszywką z falangą. To właśnie młody nopowiec Greniuch. Mniej więcej wówczas przyjmuje on pseudonim od nazwiska lidera przedwojennej faszystowskiej Falangi – „Piasecki”.

Współpraca z NOP-em to jednak droga wyboista. I mimo że ciągnie się ona jeszcze do 2005 r., a Greniuch trafi na listy wyborcze NOP do europarlamentu i Sejmu, to ich drogi w 2006 r. ostatecznie się rozejdą. Od początku wiedzą, że skini nie są w ich organizacji specjalnie mile widziani, a z tego środowiska się wywodzą, takich mają kolegów. Zniechęceni do kolejnej partii i jej wodza sami postanawiają nie zakładać własnej. Zamiast tego chcą zbudować stowarzyszenie. Znajdują nowych kooperantów – częstochowski ONR, i założą swoją własną brygadę, dodając kolejną komórkę tej nowej ogólnopolskiej organizacji.

Czytaj też: Brunatny Dolny Śląsk. Historia Dzikiego i Słowika

Dobre duchy nad ONR-em

Współpracę nawiązują w 2000 r., kiedy to w maju spotykają się z częstochowskimi skinami na Górze Świętej Anny. Ci przyjeżdżają tam jako obstawa mecenasa Tadeusza Mazanka, lidera Stowarzyszenia „NIE dla UE”. To były działacz KPN i Porozumienia Centrum ze Śląska. Od poprzedniego roku organizuje ze wsparciem skinheadów demonstracje przeciwko wejściu Polski do Unii. Krzyczą „Żydzi z Polski precz” i „Nasze ulice, nasze kamienice”. W stowarzyszeniu pomagają mu Mateusz Sitkiewicz, ps. „Sitas”, ostatnio znany ze słynnych urodzin Hitlera z reportażu „Superwizjera”, późniejszy Kierownik Główny ONR Tomasz Dorosz i prezes fundacji Polsko-Rosyjskie Pojednanie Rafał Gwóźdź. Mazanek szuka dla siebie miejsca w regionalnej polityce. Sojusz ze skinheadami jest dla niego idealny. Sam za słaby, żeby ich zdominować, ale jest wystarczająco wyraźny, żeby nadać kierunek działania chaotycznej młodzieży.

Jednocześnie w okolicy pojawił się kolejny „dobry duch” – poseł Jerzy Czerwiński. Ten dawny działacz ROP i AWS jest wiernym przybocznym Antoniego Macierewicza. Kiedy ten postanawia w 2001 r. opuścić klub parlamentarny Ligi Polskich Rodzin, wraz z nim tworzy nowe ugrupowanie – Ruch Katolicko-Narodowy. Jeszcze będąc w LPR zaczyna wciągać brzeskich skinów do współpracy do tego stopnia skutecznie, że Wachowski zostaje nawet sekretarzem lokalnego koła Ligi. Specyficzny to oddział, bo jego członkowie muszą wypełniać deklaracje, że do trzeciego pokolenia wstecz są Polakami, wraz z pytaniami o ich ewentualne „prawdziwe nazwiska”. Po rozłamie w LPR skini przeskakują pod skrzydła Czerwińskiego, który udostępnia im na zebrania swoje biuro w opolskim ratuszu. Poseł mikropartii Macierewicza liczy na zbudowanie sobie wiernej „armii”. Tym bardziej że krok po kroku zbliża się wejście Polski do Unii. A i Czerwiński, i Mazanek są temu przeciwni.

Święta góra

Areną konkurencji o skinheadów stanie się górująca nad Opolszczyzną Góra Świętej Anny. Dawniej symbol dzielący Polaków i Niemców, w latach 90. ma stać się miejscem pojednania. Próbują je osiągnąć władze lokalne, mniejszość niemiecka i Kościół katolicki. Jednocześnie góra przyciąga nacjonalistów. Ci głoszą, że powstańcy zginęli za narodową Polskę, a teraz zdradzieckie elity sprzedają nasz kraj Żydom i Brukseli, sam Śląsk oddając Niemcom. Kogo tam nie ma – Młodzież Wszechpolska, NOP, postpaxowcy z Civitas Christiana, Stronnictwo Narodowe, Liga Polskich Rodzin, RKN, Samoobrona. A za nimi ciągną media. Bo wiedzą, że będzie widowisko – śpiewanie „Roty”, składanie kwiatów, wyzwiska i przepychanki.

W 1999 r. Macierewicz nawołuje tam o uczczenie pamięci powstańców. Mazanek atakuje NATO i Brukselę i wyzywa przedmówcę. Oenerowcy palą flagę Unii. Rok później Czerwiński czyta list od Macierewicza, a zgromadzeni nacjonaliści słysząc to, krzyczą: „Zdrajca! Zdrajca!”. Znów płonie flaga Unii. W kolejną rocznicę sytuacja eskaluje jeszcze bardziej. Idąc przez wieś, oenerowcy krzyczą: „Nasza święta rzecz – Żydzi z Polski precz!”. Pada też „Macierewicz do Izraela!”. Idący z nimi Czerwiński udaje, że nie słyszy, tylko tłumaczy, że „antypolski projekt niemieckich nazw miejscowości” został zablokowany właśnie dzięki „panu Antoniemu”.

Na miejscu Macierewicz nie chce zejść z cokołu, więc skinheadzi odpowiadają siłą. W ruch idą drzewce od flag i pięści. Ktoś dostaje w twarz, ktoś traci okulary, kable od głośnika zostają przecięte. Dostaje się nawet fotoreporterom i ekipie TVP. Macierewicz zostaje okrzyknięty „zdrajcą” i „korowcem”, a KOR „żydowskim spiskiem”, który „sprzedał Polskę obcym”. Czerwiński opowiada dziennikarzom, że całe zajście to policyjna prowokacja, która ma ośmieszyć narodowców. Obchody kończy interwencja policji uzbrojonej w kaski i hełmy. Z całego zamieszania nacjonaliści tym razem zapominają spalić unijną flagę.

W następnym roku Macierewicz już nie pojawia się na Górze św. Anny. Tam zaś trwa festiwal walki z masonerią i żydostwem: „SLD – KGB”, „Unia Wolności Partia Koszerności” i „Ani Unia, ani NATO – Polska tylko dla Polaków”, plus LPR, ZHR i Niklot. W kolejnych latach dobija w odziane w zbroje neopogańskie stowarzyszenie Zadruga. Ultrakatolik Czerwiński w towarzystwie tych neopogan ostrzega przed fałszowaniem unijnego referendum, oenerowcy ostrzegają przed Izraelem, a Mazanek porównuje wchodzącą do Unii Polskę do umierającej matki. Będzie niemiecką kolonią, utraci ziemie zachodnie, straci kulturę i dorobek i wtopi się w międzynarodową magmę. Wzbija się na szczyty nacjonalistycznej poetyki, bo właśnie usunięto go z Samoobrony, z której dopiero co został radnym śląskiego sejmiku. Jego pucz przeciwko Lepperowi się nie udał, dlatego tak bardzo są mu potrzebni oenerowcy.

„Nie będzie Żyd pluł nam w twarz!”

Ci zaś grają na dwa fronty. Częstochowscy – z Mazankiem, a opolscy – z Czerwińskim. Greniuch z kolegami maszerują więc razem z przyszłym senatorem PiS z pochodniami przez Opole. „Znajdzie się kij na żydowski ryj” i „Tu jest Polska, nie Izrael” – słychać w 2003 r. na demonstracjach i w listopadzie, i w marcu. Miasto upstrzone jest napisami: „Żydzi i komuna precz”, „Wiwat, Jedwabne” oraz „Dlaczego antysemityzm jest karalny?”.

Z ówczesnymi poglądami opolskich oenerowców można zapoznać się, czytając zrzuty z ich dawnego forum. Celują w „nagłaśnianie i pacyfikowanie antypolonizmu i żydofilii”, „akcje przeciw dewiantom homoseksualnym, feministycznym”, „pacyfikowanie degeneracji kultury” i „wykazywanie bezsensu postawy katolewickiej, postępowo-tolerancyjno-ekumeniczno-humanitarnej”. Powoli jednak rozjeżdżają się ich drogi z Czerwińskim i Mazankiem. Pierwszy szykuje się do startu do Sejmu, drugiemu po wyrzuceniu z partii Leppera nowe ugrupowanie Samoobrona Narodu Polskiego rozpada się w rękach. Postanawiają założyć własne stowarzyszenie. I tak oto oficjalnie odradza się powojenny ONR.

Tymczasem ich konkurencja z Młodzieży Wszechpolskiej na barkach LPR trafia do Sejmu. I grzecznieje. Wszechpolacy dobijają do oficjalnych obchodów na Górze Świętej Anny. Greniuchowi oenerowcy dalej palą flagi Unii Europejskiej. Jednocześnie Mazanek krok po kroku rozpływa się w politycznym niebycie. Magdalena Grzebałkowska z „Gazety Wyborczej” dzwoni do Czerwińskiego. Pyta o kontakty z ONR. „Proszę mnie z ONR nie łączyć. Nie mam nic wspólnego z faszystowską ekstremą” – odpowiada już w 2005 r. przyszły senator PiS-u.

Oenerowcy zostają na polu walki sami, coraz trudniej im się przebić. Greniuch podnosi więc poprzeczkę. Postanawiają zrekonstruować najazd na Myślenice. W 1936 r. nacjonaliści pod wodzą Adama Doboszyńskiego zdemolowali tam kilkanaście należących do Żydów sklepów, pobili ich właścicieli, część mienia rozkradli i próbowali puścić z dymem synagogę.

By Doboszyńskiego uczcić, z wzorowaną na sztandarze III Rzeszy flagą z krzyżem celtyckim zamiast swastyki oenerowcy maszerują przez to małe małopolskie miasteczko. Część ubrana w piaskowe koszule z zieloną opaską na ramieniu – repliki strojów przedwojennej faszystowskiej RNR Falangi – krzyczą: „Tu jest Polska, nie Izrael” oraz „Pedofile, pederaści, to są Unii entuzjaści!”, i salutują po rzymsku. Ognia pochodni nie widać w mocnym słońcu. Wszystkie ulotki zabierają dziennikarze. Kierowniczka kempingu odmawia im noclegu. Młodzież Wszechpolska odcina się od demonstracji. „Odnieśliśmy sukces” – krzyczy Greniuch, „Zobaczycie, wszystkie gazety będą nasze. Pokażą nas we wszystkich wiadomościach telewizyjnych!”.

Jak na razie jednak zarejestrowany istnieje tylko ONR Brzeg. Postanawiają to zmienić i sformalizować luźną konfederację autonomicznych grup skinheadów. I tak oto w 2005 r. pojawia się składający się z 17 lokalnych brygad ONR. W Częstochowie nowa organizacja manifestuje po raz pierwszy razem w Święto Niepodległości. Rok później organizują już marsz w Warszawie. To pomysł Greniucha. Z czasem ta oenerowska demonstracja przekształci się w Marsz Niepodległości.

Im bardziej oficjalnie wyglądają obchody na Górze Świętej Anny, tym bardziej oenerowcy chcą się wyróżnić. Od 2006 r. przez trzy kolejne lata salutują pod pomnikiem „po rzymsku”. Sąd jednak odczytuje gest jednoznacznie – sześć miesięcy w zawieszeniu na trzy lata, 1 tys. zł grzywny, dozór kuratorski oraz zakaz publicznego wykonywania gestu dla Krzysztofa Fąferko.

Niedługo później przed sądem staje Wachowski. Wysyła pod adresem Grzegorza Nowickiego, działacza Młodych Socjalistów, SMS-y z obelgami i groźbami karalnymi. Wachowski dobrowolnie poddaje się karze. Do mediów trafiają także zdjęcia „salutujących rzymsko” oenerowców podczas spotkania opłatkowego, które zorganizowali w opolskim Klubie Akademickim. Grozi im relegowanie z uczelni.

Wśród opolskich oenerowców narastają konflikty. Greniuch z Borutą wyrzucają w 2006 r. z organizacji Wachowskiego. Kolejny wylatuje Boruta. Na pożegnanie w lokalnej prasie ląduje jego zdjęcie, kiedy wykonuje salut rzymski, wysłane przez „anonimowego kolegę”. Jedynym członkiem brzeskiego ONR zostaje Greniuch. Z oficjalnych uroczystości na Górze Świętej Anny władze rezygnują w maju 2009 r. Władzę w ogólnopolskim ONR przejmuje Przemysław Holocher, ps. „Haker”. Padają odgórne dyrektywy: zakaz „salutowania” publicznie i antysemickich okrzyków, kontrola flag, naszywek i transparentów. Na konkurencyjnych portalach nacjonalistycznych pada szydercze określenie „ON-L”, tzn. „Obóz Narodowo-Liberalny”. Po 2009 r. na Górze świętej Anny manifestują już tylko NOP-owcy.

„Musimy pozyskiwać kolejnych ludzi tego pokroju”

W międzyczasie Greniuch studiuje na Uniwersytecie Opolskim popularną wśród nacjonalistycznych skinheadów historię. Jest aktywny w organizacjach studenckich. Organizuje spotkania i wykłady w Klubie Akademickim m.in. z Czerwińskim, Kowalskim i Ratajczakiem; ten ostatni to także opiekun pracy magisterskiej oenerowca. Greniuch stara się też rozbudowywać oenerowską sieć współpracy i kontaktów.

Najbardziej chwalą się na swoim forum Pawłem Kukizem. Jak twierdzą ówcześni oenerowcy, ma on być nawet w 2011 r. członkiem brygady opolskiej. Dom Kukiza i mieszkanie Greniucha dzieli ledwie 10 min drogi samochodem. A Kukiz regularnie nosi w owym czasie koszulki z logotypem oenerowskiego Związku Jaszczurzego. Jest też członkiem komitetu poparcia Marszu Niepodległości, zdecydowanie wypowiada się przeciwko mającej odbyć się w Warszawie EuroPride, popiera antyniemieckie Powiernictwo Polskie, a w maju 2011 r. w opolskim Miejskim Domu Kultury miał być gwiazdą debaty ONR. W 2012 r. jednak rezygnuje z uczestnictwa w komitecie honorowym warszawskiego marszu i odcina się od ONR.

O wiele trwalsza okazuje się współpraca z „młodymi konserwatystami” opisana w poprzednim tekście z tej serii. W efekcie mamy użyczanie biura poselskiego Patryka Jakiego i stowarzyszenia „Stop Korupcji” Janusza Kowalskiego, zakładanie razem „Nowej Gazety Obywatelskiej” i współpracę w licznych ciałach i organizacjach, łącznie z wiceprezesowaniem przez Greniucha stowarzyszeniu „Stop Korupcji”. Szczególnie ściśle współpracuje z Greniuchem prawa ręka Kowalskiego Tomasz Kwiatek. „Musimy pozyskiwać kolejnych ludzi tego pokroju” – piszą o nim nacjonaliści na forum ONR.

Dużo o kontaktach ONR mówi forum organizacji, które wyciekło do sieci. Wiceszef pisowskiego Klubu „Gazety Polskiej” Wiesław Ukleja chce zatrudniać ich w swoim zakładzie samochodowym i maszeruje z ONR przez Opole w 77. rocznicę powstania ich organizacji. Lokalny Klub „GP” pożycza im sprzęt nagłośnieniowy na demonstracje, na których z głośników leci neonazistowski zespół Honor i słychać okrzyki: „Zdrajcy Polski podpisali traktat lizboński” (podpisał go Lech Kaczyński – przyp. red.) i „Miejsce lewicy jest na szubienicy”. Ryszarda Szrama, ówczesny szef Klubu „GP” w Opolu, zaprasza ONR do udziału w kolejnej demonstracji – „Tu jest Polska”.

Przemawiający na manifestacji poseł PiS Kłosowski mówi o nich: „ludzie z ogromnym poczuciem patriotyzmu i odpowiedzialności za Polskę” i prezentuje „białą księgę”, w której zapisuje przykłady „nielojalności” mniejszości niemieckiej wobec Polski. Opolscy oenerowcy chwalą się na swoim forum zaproszeniami do współpracy od Radia Maryja, Telewizji Trwam, kurii biskupiej, naukowców z Uniwersytetu Opolskiego, regionalnej „Solidarności” i Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. Lektura forum pozwala ustalić całą gamę różnorodnych aktywności, jakie podejmują w regionie opolscy oenerowcy – od zastraszania Romów, przez antygejowskie happeningi, Marsz Dla Życia i Rodziny oraz pikietę w obronie Telewizji Trwam czy wyjście na spotkanie „z tym żydkiem” Bronisławem Wildsteinem, jak pisze na forum Greniuch.

Upadek i zmierzch

Jednocześnie Greniuch przebija się coraz bardziej do kręgów głównonurtowej prawicy. W 2010 r. rozpoczyna studia doktorancie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Zostaje też członkiem działającego na KUL Akademickiego Klubu Myśli Społeczno-Politycznej Vade Mecum – miejsca spotkań i nawiązywania współpracy przez wielu przyszłych skrajnie prawicowych polityków. Najbardziej znani to minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek, wiceminister w tym samym resorcie Tomasz Rzymkowski, członek Kolegium IPN Mieczysław Ryba czy b. poseł PiS Artur Zawisza.

Coraz bliżej mu do ważnych działaczy z IPN. Promotorem pracy Greniucha jest główny specjalista w Biurze Edukacji Narodowej IPN dr hab. Tomasz Panfil. Ideologicznie obu panom do siebie blisko. Panfil uważa, że po ataku Niemiec na Polskę w 1939 r. sytuacja Żydów nie wyglądała wcale bardzo źle, swastyka jest symbolem wieloznacznym, a NSDAP była partią lewicową. W Wielkiej Brytanii Panfil fotografuje się z członkami stowarzyszeń Polska Niepodległa i Ogniwo. Na ich zaproszenie jest w Anglii kilkakrotnie. Ludzie z fotografii to skazani członkowie neonazistowskiej bojówki mający na koncie pobicia, rasistowskie ataki, pozdrawiający się po nazistowsku i malujący swastyki na murach.

Drugim protektorem Greniucha w IPN i zarazem recenzentem jego pracy doktorskiej jest prof. Jan Żaryn, b. senator PiS, główny twórca pisowskiej polityki historycznej, postać bardzo wpływowa na przecięciu środowisk PiS i nacjonalistów. Mimo że już wiele lat temu pożegnał się on z IPN w atmosferze skandalu, dalej jest w instytucie ważną postacią i częstym gościem mediów Tadeusza Rydzyka. Żaryn wspiera Greniucha, co oznacza jedno – błyskawiczny awans. Kiedy w 2016 r. prezesem IPN zostaje Jarosław Szarek, doktor z ONR szybko znajduje zatrudnienie w opolskiej delegaturze IPN, a po nieco ponad roku zostaje jej p.o. dyrektorem.

I kiedy wydawałoby się, że otwiera się przed nim świetlana przyszłość, okazuje się, że popełnił poważny błąd. Zresztą bardzo podobny jak jego mentor Ratajczak. W 2013 r. w małym nakładzie pod tytułem „Droga nacjonalisty” wydaje swoje dawniejsze teksty, które publikował wcześniej na blogu czy w prasie regionalnej. Książka to rodzaj pamiętnika, połączonego ze zbiorem przemówień, wywiadów i „coachingowych” rad dla młodszych stażem działaczy. Na jej stronach można znaleźć rasizm, separatyzm etniczny, antysemityzm oraz gloryfikację hitlerowskich kolaborantów i organizacji faszystowskich.

Sam autor nazywa ją „duchową wędrówką do doskonałości”. Splata w niej wątek „żydowski”, łącząc go ze spiskową teorią „rządu światowego”, który jego zdaniem „w dobie triumfu syjonizmu, gdy idea globalizmu zakłada zniewolenie wszystkich narodów świata w jednym superpaństwie pod egidą światowej diaspory” z pomocą „polskojęzycznych mediów” i „papki pseudoinformacji” dąży do zniszczenia Polski i Polaków. „Humanizm”, „oświecenie”, „prawa człowieka” oznaczają dla Greniucha „rozwiązłość, demoralizację, ludobójstwo”. Homoseksualizm to „choroba”, „dewiacja”, „zboczenie”. Jest też pewien że za kilkadziesiąt lat zalegalizowane będą „zoofilia” i „pedofilia”, gdyż jest „bacznym obserwatorem życia”.

Z tym wszystkim walczą, jego zdaniem, nacjonaliści, gdyż mają „silniejszą tożsamość rasową” i „bardziej przejrzysty rodowód”. Greniuch pisze wprost, że książki „Droga Legionisty” Corneliu Codreanu i „Płonące dusze” Leona Degrelle′a „na zawsze zmieniły moje życie i nadały mu właśnie kształt drogi, jaką wciąż podążam”. Pierwszy to przedwojenny rumuński faszysta i przywódca Legionu Archanioła Michała oraz jego zbrojnego ramienia – Żelaznej Gwardii. Drugi to pułkownik Waffen SS i skazany w Belgii na śmierć kolaborant hitlerowski.

Kiedy treść wydanej kilka lat przed nominacją w IPN książki dostaje się do mediów, wybucha skandal. Autor w pierwszej chwili bagatelizuje sprawę, deklaruje, że już nie ma takich poglądów, pogrążają go jednak liczne wpisy w mediach społecznościowych i wklejane tam deklaracje i faszyzujące sympatie. Traci najpierw nowo zdobyte stanowisko p.o. szefa delegatury IPN we Wrocławiu, a potem zostaje z samej instytucji zwolniony.

Ostateczny cios w plecy zadaje mi dawny kolega ze Stop Korupcji poseł Kowalski. „W ogóle nie powinno dojść do tego, żeby taka osoba pełniła taką funkcję” – oznajmił. „Wszystkich ludzi, którzy odwoływali się czy używali gestów zbrodniczego niemieckiego nazizmu trzeba nazywać wprost: absolutnymi debilami, bo inaczej się tego nie da określić” – podsumował Kowalski.

Zwolniony z IPN Greniuch tkwi na bocznym torze. Jedno, co trwa, to ONR i dyskurs publiczny, pełen poglądów dawniej kojarzonych z agresywnymi skinheadami.