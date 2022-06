Poczta zbrojna

Zarząd Poczty Polskiej nie zdołał odbić rynku z rąk konkurencji. Ale w kwestii walki dopiero się rozkręca i to spektakularnie. W maju zarząd spółki podjął uchwałę, którą wdrożono program „aktywizacji promilitarnych postaw wśród pracowników”. Autorski projekt „Ramię w ramię z WOT” ma za zadanie doprowadzić do „głębszego nasycenia” Wojsk Obrony Terytorialnej pracownikami Poczty. Co prawda firma w zeszłym roku została już uhonorowana statuetką „Pracodawca przyjazny WOT”, ale można powiedzieć, że niejako awansem, bo kiedy zdobywali laur w WOT, służyło niespełna 170 pocztowców.