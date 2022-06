Agnieszka Ścigaj weszła do rządu. PiS zyskuje nowych sprzymierzeńców

Agnieszka Ścigaj została nową pełnomocniczką rządu do spraw uchodźców. Oficjalne ogłoszenie zaplanowano na godz. 15, ale informację tę potwierdził już premier Mateusz Morawiecki.

Ścigaj była związana z Kukiz ′15, do Sejmu weszła z list PSL. W ubiegłym roku założyła koło poselskie Polskie Sprawy (PS) wraz z Pawłem Szramką. Należeli do niego też Andrzej Sośnierz z Porozumienia i Zbigniew Girzyński, który – podobnie jak Sośnierz – odszedł z klubu PiS.

Według nieoficjalnych informacji „Gazety Wyborczej” Polskie Sprawy mają teraz wspierać ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego. Prócz Pawła Szramki, który już zapowiedział, że „do żadnego rządu nie wchodzi” i nie zamierza wspierać PiS. „Na pewno nie tak to sobie wyobrażałem. Każdy poseł ma wolny mandat, może robić, co chce. Koledzy zdecydowali się pójść w inną stronę. Dlatego musiałem złożyć rezygnację z koła. Pojawiły się pewne propozycje na stole” – wyjaśnił w rozmowie z „Wyborczą”.

„Dobra wiadomość dla Zjednoczonej Prawicy”

Informację o wejściu Agnieszki Ścigaj do rządu potwierdził w środę premier Mateusz Morawiecki. „Rzeczywiście, po wielu rozmowach o bardzo konkretnych sprawach, które nurtują Polaków, ekonomicznych, społecznych, politycznych doszliśmy do porozumienia z kołem Polskie Sprawy i zaprosiliśmy panią poseł Agnieszkę Ścigaj do rządu, aby zajmowała się tą tematyką, na której świetnie się zna” – mówił dziennikarzom. Wcześniej zmiany w rządzie zapowiedział jego rzecznik Piotr Müller, jednak nazwiska Ścigaj nie wymienił. Przypomniał jedynie, że nowym wicepremierem zostanie Mariusz Błaszczak, ale „będzie także dobra wiadomość dla Zjednoczonej Prawicy, jeśli chodzi o stabilność rządową i parlamentarną”.

Nowa pełnomocnik rządu ma się zajmować integracją uchodźców z Ukrainy.