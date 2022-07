Wakacje jeszcze nigdy nie były tak drogie. Jak nie wrócić z długiem?

Po dwóch latach pandemii ciąg na wyjazdy jest ogromny. Ale też nigdy nie było tak drogo. Dokąd jechać? Czego unikać?

Po ostatnim szkolnym dzwonku w polskich domach często pada pytanie: na co nas stać? Jak długie wakacje, no i gdzie, żeby nie wrócić z długiem? To trudne, bo statystyczny obywatel na wypoczynek nie chce (nie może?) wydać więcej niż 1358 zł na osobę. To tylko o 11 proc. więcej niż w roku ubiegłym. A ceny wzrosły w tym okresie nieporównanie wyżej niż uśrednione, statystyczne 15 proc.

Miłosz z Warszawy jest właścicielem firmy sprzedającej akcesoria komputerowe, żona – księgową, mają dwoje dzieci w podstawówce.