Czy Tusk sięga po metody Kaczyńskiego? Może. Ale są dwa rodzaje populizmu

Trwa dyskusja, czy Donald Tusk nie zmierza ku populizmowi i nie za bardzo upodabnia się w tym do rządzącej prawicy. Pytanie, czy dzisiaj da się walczyć o władzę metodami sprzed Kaczyńskiego, Trumpa i Orbána.

We współczesnych czasach nie sposób zdobyć i utrzymać władzę bez odwoływania się do populistycznych metod. Obywatelkom i obywatelom Polski nie trzeba tego uświadamiać, bo na co dzień żyją w państwie opanowanym przez jeden z dwóch najbardziej populistycznych rządów w Unii Europejskiej. Czym innym bowiem, jeśli nie populizmem, są kolejne akcje szczucia na mniejszościowe grupy społeczne (narodowościowe, seksualne, religijne), skłócanie nas z sąsiadami, polityka bezmyślnych transferów społecznych, napuszczanie jednych na drugich, obciążanie innych (Niemców, Brukseli, deweloperów, opozycji) za własne niepowodzenia itp.