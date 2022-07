Przełom w zawieszeniu

Polityczna alternatywa wobec obecnych rządów jest wciąż do zbudowania.

Obóz władzy traci pewność siebie, choć nie rezygnuje z arogancji, bo ta dotąd się opłacała. W zderzeniu z coraz twardszą rzeczywistością linia PiS zaczyna się jednak załamywać, a opowieści premiera Morawieckiego i prezesa Kaczyńskiego są coraz bardziej niszowe. Po raz kolejny okazuje się, że rządzącej dzisiaj formacji najlepiej wychodzą przelewy z budżetu do portfeli, każdy problem próbuje wykupić publicznymi pieniędzmi; tym razem jest to węgiel plus. Zamiast rozwiązywać kwestie gospodarki systemowo, na lata, szukając porozumienia z różnymi środowiskami, stosuje metodę z paska TVP: „Rząd zapewni wsparcie dla Polaków”.