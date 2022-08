Morawiecki coraz słabszy. Buntownicy już spiskują i czekają na dymisję

Najbardziej palącym problemem Morawieckiego jest dziś… węgiel. A konkretnie to, czy wyborcy PiS będą mieli czym ogrzać zimą domy.

Słaby premier na trudne czasy – to mogłoby być hasło wyborcze Mateusza Morawieckiego. Co ciekawe, tę obserwację podzielają również prominentni politycy PiS. W obozie władzy rośnie grupa przeciwników premiera; Morawiecki może nie dotrwać do końca roku.

„Przypominają mi się czasy młodości za Gomułki, kiedy obwieszczono, że statek z cytrusami na święta przypłynął z Kuby” – tak ostatnio dworował Witold Waszczykowski, kiedy TVP zatweetowała: „Pierwsze dostawy węgla już w Polsce. Rząd zapewnia, że surowca nie zabraknie”. Kiedyś pewnie uznano by to za przejaw niefrasobliwości byłego ministra spraw zagranicznych, kolejną wpadkę, jak ze słynnym „San Escobar” czy „światem złożonym z rowerzystów i wegetarian”.