Ministerstwo Zdrowia: Od września czwarta dawka szczepionki na covid

22 lipca ruszyły zapisy na czwartą dawkę szczepionki przeciw covid-19 dla osób, które ukończyły 60. rok życia. Minister zdrowia podał przybliżoną datę jej podawania.

Na czwartą dawkę (czyli drugą tzw. przypominającą) mogą się już też zapisać osoby z obniżoną odpornością. Wcześniej mogli się nią zaszczepić seniorzy w wieku 80+.

Szczepienia dla pozostałych, pełnoletnich osób ruszą prawdopodobnie z początkiem września. Taką przybliżoną datę zapowiedział na Twitterze minister zdrowia Adam Niedzielski. Dodał też, że na czwartą dawkę zapisało się do tej pory 750 tys. osób z grup 60+ i 12+ z obniżoną odpornością. 300 tys. z nich już przyjęło kolejną dawkę przypominającą.

Przypomnijmy: 11 lipca Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) oraz Europejska Agencja Leków (EMA) oficjalnie zaleciły podanie drugiej dawki przypominającej szczepionek przeciw covid-19 osobom w wieku od 60 do 79 lat. Tego samego dnia ogłoszona została decyzja w sprawie czwartej dawki w Polsce.

Resort zdrowia skrócił odstęp między pierwszą dawką przypominającą a kolejną ze 150 do 90 dni. W przypadku osób powyżej 60. roku życia i z obniżoną odpornością ten czas ma wynieść 120 dni. Do tej pory trzy dawki szczepienia przyjęło ok. 12 mln Polaków.

