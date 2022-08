Wojna objazdowa. Pierwszy taki pojedynek Tuska z Kaczyńskim

Jeśli gdzieś Tuskowi udało się do Kaczyńskiego zbliżyć na odległość pozwalającą nawiązać bezpośredni bój, był to właśnie ich równoległy objazd po Polsce. Przez Kaczyńskiego zresztą w pół drogi przerwany.

Czarzasty walczy we własnej sprawie, ale wcale nie wiadomo, czy przeciw PiS czy po stronie PiS.

Przez ostatni rok, praktycznie od momentu swego powrotu do polskiej polityki, Donald Tusk usiłował wywołać Jarosława Kaczyńskiego na ubitą ziemię. Mając nadzieję (graniczącą z pewnością), że bezpośrednie starcie z dziwaczejącym wodzem wygra przez nokaut. Ponieważ tego samego obawiali się piarowcy PiS, Kaczyński został przez nich wsadzony w medialny kaftan bezpieczeństwa. Zmuszono go wręcz do tego, żeby nazwisko Tuska jak najrzadziej wspominał, nie mówiąc już o jakiejkolwiek bezpośredniej debacie.