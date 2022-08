Skecz Neo-Nówki polaryzuje. PiS powinien się zmartwić

Skecz „Wigilia 2022” kabaretu Neo-Nówka na YouTubie odtworzono już ok. 8 mln razy – dla władzy nie jest to powód do śmiechu. Ale jest coś jeszcze.

Jest coś znamiennego w tym, jak szerokim echem odbił się skecz „Wigilia 2022” kabaretu Neo-Nówka. Komentowali go niemal wszyscy, w tym politycy, satyrycy, a nawet księża. Co wywołało takie poruszenie? To, że podczas Festiwalu Kabaretu w Koszalinie, przy pełnej widowni i transmisji na żywo w Polsacie, zakpiono z… władzy. Życzliwi PiS młodzi publicyści, często sami siebie określający mianem symetrystów, pospieszyli z komentarzami, że skeczu nie warto oglądać, bo to: „nędzny kabaret”, „Lumpen-Nówka” i „bezbectwo” [od „bez beki”], a tak w ogóle to „polskie kabarety (…) należałoby zdelegalizować”.