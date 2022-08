Zatruta Odra. Z rzeki wyłowiono już 60 ton martwych ryb

Wciąż nie wiemy, co i kto spowodował katastrofę w ekosystemie Odry, choć jej pierwsze symptomy były widoczne kilkanaście dni temu. „Dowiedziałem się za późno” – mówił premier Morawiecki. Tymczasem z rzeki wyłowiono już 60 ton martwych ryb. Padają też inne zwierzęta, m.in. ptaki.

Komendant główny policji w sobotę wyznaczył milion złotych nagrody za pomoc w ustaleniu, kto zatruł Odrę. Następnego dnia wpłynęły setki zgłoszeń, które aktualnie są analizowane.

Morawiecki: Potrzebne surowsze przepisy

„Dla mnie ważne jest, żeby – jeśli doszło do zatrucia toksynami – takie rzeczy się nie powtarzały. Jutro podczas spotkania Rady Ministrów będzie temu poświęcona specjalna debata, jak zaostrzyć przepisy przeciwko przestępcom, którzy zrzucają różne szkodliwe substancje do cieków wodnych, rzek, jezior” – mówił premier Morawiecki w poniedziałek 15 sierpnia w czasie konferencji w nadodrzańskiej miejscowości Uraz. I dodał: „Nie przesądzam, co tutaj się stało, tylko zaznaczam, że kary powinny być dużo bardziej surowe. Zrobię wszystko, żeby nie tylko do końca wyjaśnić przyczyny tego fatalnego ekologicznego zdarzenia, ale żeby tworzyć mechanizmy prewencyjne tam, gdzie można to zrobić”. Informację o rtęci nazwał fake newsem (niżej szczegóły).

Jak podkreślił, „na pewno można było przyspieszyć wymianę informacji między stroną polską a niemiecką. (...) Nie mogę nie wspomnieć o tej sprawie, bo próbowano budować tzw. narrację rtęci, ale spuśćmy już na to zasłonę wstydu za tym działaniem pani marszałek Polak i pana premiera Tuska”.

Niemiecki minister środowiska: Nie było mowy o rtęci

W niedzielę w Szczecinie odbyła się wspólna konferencja ministrów środowiska Polski i Brandenburgii. Dopytywany przez dziennikarzy o wyniki niemieckich badań Axel Vogel stwierdził: „Wskazaliśmy, że stwierdziliśmy w Odrze wysokie wartości pH, które mogą działać toksycznie, nie możemy jednak wyjaśnić dlaczego”. Zaprzeczył, jakoby przekazał polskiej stronie informację o rtęci, którą podała w mediach społecznościowych, powołując się na niego, m.in. marszałek województwa lubuskiego Elżbieta Polak. 12 sierpnia pisała na Twitterze: „To jednak prawda. Axel Vogel minister rolnictwa i środowiska landu Brandenburgia w bezpośredniej rozmowie ze mną potwierdził, że stężenie rtęci w Odrze było tak wysokie, że nie można było określić skali. Nie ma jeszcze badań samych ryb. Strona niemiecka ma mieć je jeszcze dziś”.

Alex Vogel uściślił, że tłumacz pytał o substancję, „która parzy ręce”, a nie konkretnie o rtęć.

Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa w Szczecinie zapewniała, że badania nie wykazały w wodzie obecności rtęci ani innych metali ciężkich. Przyczyna zatrucia Odry wciąż jest więc nieznana.

Poza śniętymi rybami w Odrze i okolicach znajdowano od kilku dni martwe ptaki czy bobry. Odra przepływa przez pięć województw: zachodniopomorskie, lubuskie, dolnośląskie, opolskie oraz śląskie. Płynie do Polski z Czech, a potem na długim odcinku jest rzeką graniczną między naszym krajem i Niemcami.

Sześć beczek z podejrzaną substancją

W niedzielę w zatrutej Odrze, w rejonie Czelina na Pomorzu Zachodnim, ktoś odkrył beczki z podejrzaną substancją. Na miejsce dotarli strażacy zabezpieczający znalezisko oraz Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska.

Na razie nie wiadomo, co się w nich znajduje. Prawdopodobnie jest to substancja ropopochodna.

Morawiecki: Dowiedziałem się za późno

W sobotę rano podczas spotkania w Szczecinie samorządów gmin, których dotknęła katastrofa, szef PO mówił: „Nie wyobrażam sobie, żeby w takiej sytuacji nie obradował permanentnie sztab kryzysowy na czele z najważniejszymi urzędnikami”. I dodał: „Kryzys trwa 18 dni. Ta zwłoka w podejmowaniu działań przez władze też trwa blisko 18 dni. Nie zastąpimy tutaj rządu, zastanowimy się, co musi zrobić rząd i co możemy zrobić niezależnie od rządu. (...) Wydaje się konieczne wprowadzenie stanu nadzwyczajnego w czterech województwach zlewni Odry. Nie chodzi o sianie paniki, ale o zapewnienie mieszkańców w tym obszarze, że państwo panuje nad sytuacją i jest gotowe do pewnych kroków finansowych”.

.@donaldtusk: Apeluję do pana Prezydenta, Premiera i Prezesa. Kryzys trwa kilkanaście dni. Wróćcie z wakacji natychmiast i zajmijcie się zarządzaniem kryzysowym. Tu chodzi o bezpieczeństwo ludzi i środowiska. Wierzę, że znajdą się w najbliższych godzinach i staną na wys. zadania. pic.twitter.com/CDKp4JQ1Yw — PlatformaObywatelska (@Platforma_org) August 13, 2022

Chwilę później swoją konferencję zorganizował w Gorzowie Wielkopolskim premier i inni członkowie rządu. „Dramat ekologiczny jest poważny, jest zadaniem dla wszystkich służb, one działają, choć doszło do opieszałości niektórych, do zbyt wolnych reakcji, dlatego zarządziłem codzienne raportowanie i wyciągnąłem konsekwencje kadrowe. Mogą być wyciągane kolejne” – zaczął Morawiecki.

Powtarzał: „Chcemy znaleźć winnych i ukarać sprawców tego ekologicznego przestępstwa. Doszło do zrzutu jakichś substancji, które wywołują takie efekty. Uzgodniłem z MSWiA i policją, że będzie przeznaczona specjalna nagroda, aby jak najszybciej dojść do tego, kto jest sprawcą”. Wiceszef MSWiA dodał, że wyniesie ona 1 mln zł.

W odpowiedzi na poranne wezwanie Donalda Tuska premier mówił: „Proszę wszystkie siły polityczne, aby to nasze wspólne dobro nie było wykorzystywane, chcemy ponadpartyjnie przystąpić do likwidacji skutków tego, co się wydarzyło”. Zapewniał, że codziennie badane są wszystkie ujęcia wody w okolicach Odry. Natomiast Wąsik dodał, że po południu w Warszawie „odbędzie się sztab zarządzania kryzysowego, także przez następne dni będziemy odbierali stosowne informacje”.

Premier dopytywany przez dziennikarzy, kiedy dokładnie dowiedział się o tym, co dzieje się z Odrą, odparł, że było to dopiero 9 sierpnia wieczorem albo 10 sierpnia. „Dowiedziałem się na pewno za późno, dlatego mówię o opieszałości”. Skrytykował także wiceministra infrastruktury, który nad brzegiem Odry w czwartek żartował, że może się w niej wykąpać. „Nie należy sobie żartować z tej sytuacji, ten komentarz był zbędny i niezręczny”.

Śnięte ryby w rzece Ner. Alert RCB

Tymczasem w sobotę 14 sierpnia łódzki wojewoda Tobiasz Bocheński zwołał posiedzenie sztabu kryzysowego w związku z podobną sytuacją na rzece Ner, która jest dopływem Warty – na granicy powiatów poddębickiego i łęczyckiego. Tam również znaleziono śnięte ryby. „Na razie trwają badania. Monitorujemy i analizujemy sytuację. Znaczną liczbę śniętych ryb znaleziono na rzece Ner w trzech miejscach” – mówi rzecznik wojewody Dagmara Zalewska, którą cytuje „Dziennik Łódzki”.

„Wczoraj w godzinach nocnych trwały czynności na terenie całego koryta rzeki Ner. Zostały zabezpieczone próbki zarówno wody, jak i ryby i oddane do badań. Z ustaleń strażaków wynika, że w okolicy trzech miejscowości: Zbylczyce, Zimne i Parski znaleziono około 200 martwych ryb. Stwierdzono również ślady po oleistej substancji” – napisały w sobotę w specjalnym komunikacie służby łódzkiego wojewody.

Ner płynie przez województwa łódzkie i wielkopolskie. Mieszkańcy pobliskich miejscowości dostali alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa: „W związku z dzisiejszym wnioskiem wojewody łódzkiego dot. zagrożenia ekologicznego, do mieszkańców 2 powiatów woj. łódzkiego wysłano ALERT RCB. Uwaga! Zanieczyszczona woda w Nerze. Nie wchodź do wody i nie korzystaj z niej. Nie jedz i nie łów ryb. Śledź komunikaty”. W niedzielę alert RCB wysłano również mieszkańcom powiatu kolskiego (woj. wielkopolskie), graniczącego z woj. łódzkim. Oznacza to, że alert wydano już w sumie dla powiatów: łęczyckiego, poddębickiego i kolskiego. RCB apeluje, by nie wchodzić do Neru, nie korzystać z wody z tej rzeki i słuchać komunikatów.

Minister Moskwa: Rtęć nie była powodem śnięcia ryb

Do przypadków masowego śnięcia ryb w Odrze dochodziło od dwóch tygodni. – Pierwsze przypadki wędkarze zgłosili 27 lipca – powiedział „Polityce” Robert Suwada, dyrektor biura wrocławskiego okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego. – Od razu jako związek zwróciliśmy się do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu o zbadanie wody z rzeki. Dzień później potwierdziliśmy kolejne przypadki i wysłaliśmy ponowną prośbę o badania. Mam przed sobą na biurku dokumenty z tego dnia z Inspektoratu.

Według Suwady badania wykazały, że w wodzie jest mezytylen, związek działający toksycznie na wszystkie organizmy wodne, choć wówczas nie stwierdzono go jeszcze w okolicach Wrocławia. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska podał w czwartek, że „aktualne wyniki nie potwierdzają obecności substancji toksycznych, w tym mezytylenu, na całym badanym odcinku rzeki, obejmującym pięć województw”.

Niemieckie media pisały w piątek z kolei, że pierwsze badania wody w Odrze wykazały obecność rtęci. Jednak, jak podała telewizja rbb24, za wcześnie, by rozstrzygnąć, że to ten metal odpowiada za katastrofę ekologiczną w granicznej rzece. Krajowy Urząd Kryminalny w Brandenburgii prowadzi śledztwo w sprawie zatrucia Odry toksynami. Jak podaje tygodnik „Die Zeit”, powołując się na słowa rzeczniczki LKA, „jasne jest, że problem ma swój początek w Polsce”. Niemieccy obrońcy przyrody zakładają daleko idące konsekwencje dla Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry. „Skutki są po prostu straszne” – powiedział zastępca dyrektora parku narodowego Michael Tautenhahn w piątek rano gazecie „Deutsche Presse-Agentur”. „Dla parku narodowego jest to po prostu katastrofa” – dodał.

Po kolejnych badaniach w Niemczech brandenburski minister środowiska Axel Vogel przekazał mediom, że powodem tak masowego skażenia ekosystemu rzeki mogło być wysokie stężenie soli w wodzie. Niemcy narzekają na słabą komunikację ze strony polskich instytucji. „Dają wyraźnie do zrozumienia, że same za mało wiedzą, żeby powierzać nam informacje” – mówił Vogel.

W sobotę przed południem potwierdziła to na Twitterze minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. „Otrzymaliśmy oficjalnie od strony niemieckiej aktualne wyniki badań wody. Nie stwierdzono obecności rtęci. Analizy po obu stronach granicy wykazują wysokie zasolenie. W Polsce trwają kompleksowe badania toksykologiczne. Poinformujemy o kolejnych wnioskach” – napisała szefowa resortu.

Otrzymaliśmy oficjalnie od strony niemieckiej aktualne wyniki badań wody. Nie stwierdzono obecności rtęci. Analizy po obu stronach granicy wykazują wysokie zasolenie. W Polsce trwają kompleksowe badania toksykologiczne. Poinformujemy o kolejnych wnioskach — Anna Moskwa (@moskwa_anna) August 13, 2022

Wczesnym wieczorem w kolejnym wpisie na Twitterze minister poinformowała, że pierwsze wyniki toksykologicznych badań wykluczyły rtęć jako powód śnięcia ryb. „Mamy pierwsze wyniki toksykologii ryb. Państwowy Instytut Weterynajny przebadał 7 gatunków. Wykluczył rtęć jako powód śnięcia ryb. Czekamy na wyniki badań kolejnych substancji” – napisała min. Moskwa.

Pod koniec dnia zamieściła ostatniego tweeta: „Państwowy Instytut Weterynaryjny zakończył badania ryb na obecność metali ciężkich. Wykluczył metale ciężkie jako powód śnięcia ryb. Trwają dalsze analizy”.

Marszałek domaga się wprowadzenia stanu klęski żywiołowej

W piątek marszałek województwa lubuskiego Elżbieta Polak poinformowała w mediach społecznościowych, że jej urząd złoży wniosek o ogłoszenie stanu klęski żywiołowej. „Pod żadnym pozorem nie wolno zbliżać się do Odry, poić zwierząt” – stwierdziła. Kilka godzin później, także w mediach społecznościowych, oskarżyła rząd o bierność w obliczu „największej katastrofy ekologicznej w Polsce Zachodniej od wielu lat”. „Nikt nie ostrzegł ludzi. PiS odebrał samorządom kompetencje, powołał Wody Polskie – teraz boleśnie doświadczamy, czym jest centralizacja” – wyjaśniła.

To największa katastrofa ekologiczna w Polsce Zachodniej od wielu lat Zdumiewa bierność rządu, gdzie jest wojewoda Nikt nie ostrzegł ludzi. PiS odebrał samorządom kompetencje, powołał Wody Polskie - teraz boleśnie doświadczamy czym jest centralizacja.

Fot. Agencja Wyborcza pic.twitter.com/SzSRLVw8Mu — Elżbieta Anna Polak (@ElzbietaPolak) August 11, 2022

Odpowiadając na oficjalne wezwanie marszałek Polak o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej, wojewoda lubuski Władysław Dajczak (PiS) odpowiedział, że nie ma takiej potrzeby.

„Dziś [w piątek] zostanie wydana decyzja o zamknięciu dostępu do Odry" – przekazał w piątek wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki.

Z kolei zielonogórski okręg Polskiego Związku Wędkarskiego zawiesił akcję wyławiania martwych ryb. O zachowanie szczególnej ostrożności zaapelował Mirosław Kamiński, prezes związku. Wprowadził też zakaz wędkowania nie tylko na Odrze, ale na jej wszystkich dopływach. „Prosimy o ostrożność i unikanie kontaktu z wodą” – ostrzegł w komunikacie.

Minister: wina Platformy

Po wielu dniach, kiedy obywatele (wędkarze, aktywiści, ekolodzy) ratowali obszar zatrutej Odry, najwyższe władze zaczęły w końcu wysyłać jasne sygnały, z jak potężną katastrofą ekologiczną mamy do czynienia. Premier Mateusz Morawiecki 11 sierpnia w mediach społecznościowych uspokajał wprawdzie, że „polskie rzeki to nasz narodowy skarb i przyszłość, dlatego wszystkie państwowe służby działają w tej sprawie z najwyższą intensywnością. Truciciele nie pozostaną bezkarni!”.

Dzień później, w piątek, Morawiecki zdecydował o dymisjach szefa Wód Polskich i Głównego Inspektora Ochrony Środowiska Michała Mistrzaka. Napisał na Facebooku: „Sytuacja związana z zatruciem jednej z największych polskich rzek – Odry, w ciągu kilkunastu godzin stała się najważniejszym tematem publicznej debaty. Całkowicie podzielam Państwa obawy i oburzenie związane z tą sprawą i zrobię wszystko, co tylko możliwe, by jak najszybciej zminimalizować skutki skażenia i jego wpływ na ekosystem. (...) Winnych tego skandalu, tego ekologicznego przestępstwa o ogromnej skali – chcemy jak najszybciej znaleźć i ukarać jak najsurowiej! Poleciłem działanie odpowiednim służbom. Sytuacji, z którą mamy do czynienia, w żaden sposób nie można było przewidzieć, ale z pewnością reakcja odpowiednich służb mogła nastąpić szybciej”.