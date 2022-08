Byle zdążyć się dorobić. Klub milionerów PiS się rozrasta, zwłaszcza w PZU

Obietnic dotyczących skromności Jarosław Kaczyński składał wiele. Tymczasem klub milionerów PiS stale rośnie.

Ksiądz z pewnej lubelskiej parafii mówił niedawno do obecnego na mszy ślubnej Jarosława Kaczyńskiego, że jest bardzo zbudowany tym, co prezes robi. Wyraził też nadzieję, że obecność szefa PiS „będzie bardziej zobowiązywać parafię, by popierać tych ludzi, którzy przedkładają dobro wspólne nad osobiste korzyści”. Dobrze by było, żeby wierni z parafii, w której – jak zachwalał ksiądz – „od bardzo wielu lat ludzie z PiS wygrywają we wszystkich wyborach”, dowiedzieli się nieco więcej o tych osobistych korzyściach.

Kilka dni temu Bianka Mikołajewska opublikowała w Wirtualnej Polsce listę „klubu milionerów”. Powstała na podstawie raportów finansowych 19 spółek giełdowych z udziałem skarbu państwa i pokazuje, ile w latach 2016–21 zarobili w nich ludzie Zjednoczonej Prawicy. W samych władzach spółek znalazły się aż 122 osoby powiązane z obozem władzy. To działacze partii, ich koledzy, rodzina, współpracownicy najważniejszych polityków: Kaczyńskiego, Mateusza Morawieckiego, Jacka Sasina, Joachima Brudzińskiego czy Zbigniewa Ziobry. Niektórzy już rozstali się ze stanowiskami, często z setkami tysięcy złotych rekompensaty za obowiązujący ich zakaz pracy w konkurencji.

Według wyliczeń Mikołajewskiej 122 ludzi zarobiło w spółkach giełdowych łącznie prawie 267 mln zł. W tym: jedna osoba otrzymała więcej niż 10 mln zł wynagrodzenia, 16 osób – od 5 do 10 mln zł, 28 osób – od 2 do 5 mln zł, 21 osób – od 1 do 2 mln zł, 37 osób – od kilkuset tysięcy do 1 mln zł, 19 osób – mniej niż 200 tys. zł.

To robi wrażenie, skoro zdecydowana większość z nich nigdy by się tutaj nie znalazła, gdyby nie koneksje. W pierwszej dziesiątce klubu milionerów jest aż pięć osób z posadami w grupie PZU. Do listy Wirtualnej Polski należy dopisać prezeskę PZU SA Beatę Kozłowską-Chyłę.

Jeszcze jedna milionerka

Stara się utrzymać wizerunek osoby niezależnej od polityków. Nigdy nie była posłanką, nie pełniła funkcji w rządzie, ale jej kariera jest bardzo ściśle związana z PiS. Gdy on rządzi, ona wchodzi do spółek. Kozłowska-Chyła (podobnie jak Iwona Duda, niedawno odwołana prezeska PKO BP) zaczynała karierę u boku Cezarego Mecha. To ważna postać w PiS, pod koniec lat 90. tworzył Urząd Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi (UNFE), w którym obie panie znalazły pracę. Dziś Mech jest doradcą prezesa NBP Adama Glapińskiego. Kozłowska-Chyła była prócz tego doradczynią Przemysława Gosiewskiego, co też pomogło jej karierze. Dziś pozycję zawdzięcza przede wszystkim dobrym relacjom z Maciejem Łopińskim, jednym z najbardziej zaufanych ludzi prezesa. To on rekomendował ją na prezeskę PZU, a Kaczyński nie miał nic przeciwko. Kozłowska-Chyła chciała zachować dobre relacje z szefem resortu aktywów państwowych Jackiem Sasinem, ale podobno postawiła ostatecznie na premiera Morawieckiego.

Dwukrotnie była członkinią zarządu PZU: za pierwszych rządów PiS (w czasie prezesury Jaromira Netzla) i po wygranych przez partię wyborach w 2015 r. (za prezesury sprzyjającego ziobrystom Michała Krupińskiego; była z nim skonfliktowana i po kilku miesiącach odeszła). W zarządzie zawiązała frakcję z Robertem Pietryszynem, wrocławskim przyjacielem Dawida Jackiewicza i Adama Hofmana. W 2020 r. wróciła do PZU na prezesowskie stanowisko.

Jak pisaliśmy, jest też w bliskich relacjach z Alojzym Nowakiem, rektorem Uniwersytetu Warszawskiego. To na rękę Kaczyńskiemu. Kiedy prof. Nowak startował na stanowisko rektora, mówiono, że ma wsparcie sympatyków PiS pracujących na uczelni. Podobno też był widziany w kwaterze głównej partii przy Nowogrodzkiej. W kwietniu 2020 r. po dziewięciu latach zrezygnował z zasiadania w radzie nadzorczej PZU i został doradcą ekonomicznym nowej prezes Kozłowskiej-Chyły. Cztery miesiące później powołano go do RN Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin, a jego kandydaturę zgłosiło Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU. Rektor Nowak pracuje poza tym w radach nadzorczych JSW (od dziesięciu lat) i Banku Millennium.

PZU wspiera AZS

W styczniu 2020 r. powstała Fundacja Akademickiego Związku Sportowego, której prof. Nowak jest prezesem (i szefem samego AZS), a Kozłowska-Chyła była wiceprezeską.

Jak pisaliśmy jesienią minionego roku, PZU zostało głównym sponsorem AZS. Spółka zasłania się tajemnicą i nie chce ujawnić, ile wydaje na ten kontrakt sponsorski. Udało nam się ustalić, że chodzi o 600 tys. zł rocznie. Kiedy zaczęliśmy interesować się tą sprawą, Bejda miał doradzać Kozłowskiej-Chyle, by odeszła z AZS. Zgodnie z wpisem do KRS zrezygnowała 18 stycznia 2022 r.

Od nastania „dobrej zmiany” do końca 2021 r. (zgodnie z raportami) Kozłowska-Chyła zarobiła w państwowych spółkach 3 mln 853 tys. zł. Gdzie i ile? Od 2016 r. do sierpnia tego roku zasiada w radzie nadzorczej Lotosu, gdzie łącznie zarobiła ok. 485 tys. zł. Od jesieni 2019 jest też w radzie Anwil (spółka Orlenu), co oznacza ok. 150 tys. zł dochodu. Od stycznia do października 2016 r. po raz pierwszy znalazła się w zarządzie PZU i zarobiła wówczas 962 tys. zł. W 2020 wróciła do ubezpieczyciela i jako prezeska PZU SA do końca 2021 r. zarobiła 2 mln 255 tys. zł. Do tej sumy trzeba dodać wpływy tegoroczne, ok. 900 tys. zł (ile dokładnie, dowiemy się w raporcie za bieżący rok). Łącznie do sierpnia tego roku zainkasowała w państwowych spółkach ponad 4,7 mln zł.

Milionerzy z PZU

Na pierwszym miejscu listy milionerów Wp.pl wylądował Michał Krupiński (były prezes PZU i Pekao SA, były szef rady nadzorczej Alior Banku), który zarobił w spółkach 13 mln 314 tys. zł. Wiele lat przyjaźnił się ze Zbigniewem Ziobrą. Prezesem PZU był od stycznia 2016 r. do marca 2017, a do 2019 r. szefował w Pekao SA.

W pierwszej dziesiątce jest też Maciej Rapkiewicz (członek zarządu PZU), który na państwowym zarobił w sumie 9 mln 399 tys. zł. Był członkiem zarządu Stowarzyszenia Stop Korupcji (działali w nim politycy Solidarnej Polski Janusz Kowalski i Patryk Jaki). Od marca 2016 r. w zarządzie PZU.

Bartłomiej Litwińczuk (członek zarządu PZU Życie), kolejny znajomy Ziobry, zainkasował 9 mln 294 tys. zł. Od 2016 r. jest dyrektorem w Grupie PZU i członkiem zarządu PZU Życie. U największego polskiego ubezpieczyciela w latach 2016–21 zarobił 8 mln 383 tys. zł, a w radzie nadzorczej Grupy Azoty jeszcze 911 tys. zł.

Aleksandra Agatowska (prezes PZU Życie, dyrektor w Grupie PZU, była członkini rady nadzorczej Alior Banku) zyskała 8,613 mln zł. To socjolożka z dyplomami międzynarodowych uczelni. Wcześniej związana z prywatnym sektorem finansowym, pracowała w firmach grupy ING. Od 2016 r. dyrektorka w PZU. W 2016 weszła też do zarządu PZU Życie, a w 2021 została prezeską tej spółki. Jest żoną Piotra Agatowskiego, socjologa, od wyborów prezydenckich 2015 r. stratega wyborczego PiS.

Małgorzata Sadurska (członek zarządu PZU) – 6,954 mln zł. Związana ze środowiskiem o. Tadeusza Rydzyka. Była posłanką PiS, a w latach 2015–17 szefową kancelarii Andrzeja Dudy. Od czerwca 2017 zasiada w zarządzie PZU, a od maja 2020 także w radzie nadzorczej Pekao SA (tę funkcję pełni bez wynagrodzenia).

Nieco dalej i z mniejszym zarobkiem znalazł się na liście Ernest Bejda (były szef CBA, bliski współpracownik szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego). W maju 2020 r. został powołany do zarządu PZU. Do końca 2021 zarobił tu 2,18 mln zł.

Andrzej Jaworski jest jednym z najbliższych współpracowników o. Rydzyka; on w zarządzie PZU zasiadał od maja 2016 r. do maja 2017 i zarobi 2 mln 111 tys. zł. W kwietniu wrócił do spółki i został członkiem zarządu PZU Życie, zasiada też w radach nadzorczych PZU Zdrowie i Pekao Investment Banking.

Krzysztof Kozłowski (członek zarządu PZU, były wiceprezes Pekao) – 2 mln zł. Prawnik związany z Joachimem Brudzińskim, były wiceminister w MSWiA. W kwietniu 2020 r. został wiceprezesem Pekao SA, a w sierpniu 2021 przeszedł do zarządu PZU. W Pekao zarobił 1 mln 556 tys. zł, w PZU (do końca 2021) – 449 tys. zł.

Teraz trzeba się dorobić

Obietnic dotyczących skromności Jarosław Kaczyński składał już wiele. W tym roku minęło dziesięć lat, odkąd posłowie PiS, wtedy w opozycji, zapowiadali, że w ciągu kilku dni złożą ustawę o stworzeniu centralnego rejestru oświadczeń. Politycy mieli wskazywać członków swoich rodzin zatrudnionych w administracji rządowej, państwowych agencjach i spółkach skarbu państwa, oświadczać, ile zarabiają, wliczając premie. Wszystko miało być publikowane w internecie.

W lipcu ubiegłego roku Kaczyński „kończył z nepotyzmem”, choć zaraz dodał tyle wyjątków, że rodzina PiS ma się na państwowym wciąż doskonale. Pisaliśmy o tym niedawno w „Polityce”. W 2018 r., kiedy wybuchła afera z nagrodami dla ministrów, które według Beaty Szydło „po prostu im się należały”, prezes ogłosił: „Zapadła decyzja, zgodnie z naszymi deklaracjami, które składaliśmy już niejednokrotnie i które ja składałem. Do polityki nie idzie się dla pieniędzy. Ci, którzy funkcjonują w spółkach, są przez nas szanowani, jeżeli dobrze wykonują swoje obowiązki, ale nie będziemy łączyć tych dwóch funkcji. To znaczy, że te osoby nie będą kandydowały na żadnym szczeblu samorządu”. Nie dość, że wielu wystartowało, to jeszcze dostali nowe stanowiska w spółkach. Pełną listę radnych wojewódzkich zarabiających setki tysiące złotych opublikowaliśmy na początku sierpnia.

Z jednej strony prezes PiS pozwala, by jego politycy bogacili się na państwowym, a do dalszej pracy motywuje ich posadami, z drugiej zależy mu na wizerunku formacji skromnej, która nie idzie do władzy dla pieniędzy. Tymczasem finansowe wsparcie aparatu partyjnego jest coraz większe i coraz bardziej widoczne. W rozmowach z działaczami PiS często pojawia się teraz poczucie, że to już może ostatni moment na ustawienie się, dorobienie i spłacenie kredytów, bo kolejne wygrane wybory nie są wcale pewne. A drugiej takiej szansy nigdy już nie dostaną.