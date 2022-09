Wędkarze na celowniku PiS. Ale nie poddają się: wędki na sztorc!

Konflikt władzy z wędkarzami był widoczny już od pierwszych dni odrzańskiego kryzysu. Ale spór między Polskim Związkiem Wędkarskim a zarządem Wód Polskich jest głęboki i rozlał się na cały kraj.

Powierzchnia rzek, jezior, zalewów i kanałów w Polsce to 830 tys. ha. Większość Wody Polskie puściły w dzierżawę.

Początkowo to jedynie oni wybierali śnięte ryby, pracując w upale i smrodzie po kilkanaście godzin bez przerwy. Nie mieli takiego obowiązku, ale po prostu nie mogli tego tak zostawić. Zamiast podziękowań dostali groźby. Dariusz Matecki, przewodniczący Solidarnej Polski w Zachodniopomorskiem, zapowiedział na Twitterze, że Ośrodek Monitorowania Antypolonizmu szykuje zawiadomienie do prokuratury. A do prezes Polskiego Związku Wędkarskiego Beaty Olejarz zostanie skierowana prośba o przedstawienie dowodów na informacje o wodzie w Odrze, która „powoduje rany i wypala gumowe rękawice”.