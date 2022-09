Kto bije brawo Kaczyńskiemu? Pysznie było pisać scenariusz „Misia”

Stateczek o zanurzeniu 3,5 m przepłynął kilometr w jedną stronę i z powrotem. Niezrażony tym prezydent Duda przypomniał, że na Bałtyku mamy inne porty, gdzie przybijają wielkie statki handlowe, a przekop ma znaczenie symboliczne. Jasne, to symbol, że PiS potrafi wszystko.

Przyznam, że się nagle, i radośnie, zanurzyłem we wspomnieniach sprzed lat 40 z okładem. Pysznie było pisać scenariusz „Misia”. Kochany Staszku Barejo, kolejny raz rodacy nas krzepią. Tak! Nieznani jacyś wspaniali sprawcy posadzili dużego misia ze słomy na jednej z „patriotycznych” ławeczek, a obok powiesili napis: „To jest miś na miarę naszych możliwości i to nie jest nasze ostatnie słowo”. Staszku, Twój duch tam w kosmicznej czasoprzestrzeni wciąż jest dla nas dobrem nie do przecenienia.