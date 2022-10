Getin wzięty. Kto go połknie? Jest się o co bić

Klęska Getinu to też klęska idei budowy dużego, kapitałowo polskiego, lecz prywatnego banku, niezależnego od polityków.

W końcu PiS dopiął swego. Leszek Czarnecki stracił kontrolę nad grupą Getin Noble Bank, w skład której wchodzi Getin Bank. Z powodu złej sytuacji finansowej został on przejęty przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, a chwilę wcześniej przebywający za granicą Czarnecki dostał jeszcze 20 mln zł kary za to, że nie chciał pomóc swojemu bankowi albo nie znalazł pieniędzy na jego dokapitalizowanie. Cztery lata temu podobny scenariusz kreślił w rozmowie z Czarneckim ówczesny szef KNF z nadania PiS Marek Chrzanowski: proponował ochronę przed nacjonalizacją w zamian za wprowadzenie do banku swojego człowieka.