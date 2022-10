Jak Ziobro zaostrza kary. Może jeszcze tortury i przypalanie ogniem?

Dr prawa, ekspert Krakowskiego Instytutu Prawa Karnego, czynny adwokat Wojciech Górowski o cywilizacyjnym cofaniu się polskiego wymiaru sprawiedliwości.

JULIUSZ ĆWIELUCH: – Zadzwoniłem do byłego ministra sprawiedliwości, ale powiedział, że nie wie, co się dzieje z nowelizacją Kodeksu karnego. Pomyślałem, że może pan wie?

WOJCIECH GÓROWSKI: – A skąd! Nie wiem nawet, czy obecny minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro wie. Wygląda na to, że w obliczu potencjalnie przegranego głosowania projekt spadł z porządku obrad Sejmu. Dodam tylko, że Senat odrzucił go w całości, wychodząc z założenia, że tego bubla prawnego nie da się naprawić.