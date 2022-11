Nacjonaliści szkodzą narodowi

Gdy w połowie października na festiwalu literackim w Cliveden rozmawiałem ze starymi przyjaciółmi z partii konserwatywnej, już nie kryli zażenowania falstartem Liz Truss, ale wówczas nie wiedzieli, że to nie koniec upokorzeń. Sondaże miały jeszcze pokazać, że gdyby wybory odbywały się teraz, to najstarsza partia polityczna w Europie nie tylko by je przegrała, ale mogłaby wręcz zniknąć z Izby Gmin. Zaledwie dwa lata po przekonującym zwycięstwie pod hasłem „realizacji brexitu”.

Niektórzy komentatorzy biadolą nad stanem demokracji w Zjednoczonym Królestwie, ale demokracja ma się tam bardzo dobrze.