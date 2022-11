Stuhr & Stuhr. Ojciec i syn na świeczniku i na celowniku. Władza PiS ich nie lubi

Stuhrów dwóch, ojciec i syn. Znani – i nielubiani przez władzę, która traktuje ich jako wrogów polskości i uosobienie znienawidzonej elity. Jakimi drogami doszli do roli napiętnowanych autorytetów?

To było przykre zaskoczenie nie tylko dla miłośników talentu Jerzego Stuhra. 75-letni aktor nie kojarzył się dotąd z publicznymi skandalami. Z sumiennym podejściem do pracy zawodowej oraz stałością w życiu osobistym mógł wręcz uchodzić za wzorzec mieszczańskich cnót. Pewnie już nieco anachronicznych w naszej epoce, ale to tylko przydawało tej postaci szlachetnej patyny. Aż do feralnego poniedziałku, 17 października, kiedy prowadzony przez Stuhra samochód na jednej z krakowskich ulic potrącił motocyklistę.